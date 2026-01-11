Quién es John Guts, el fichaje internacional de 'GH DÚO 4' con un polémico pasado televisivo en México

La casa de 'GH DÚO' reabrió sus puertas este jueves para dar comienzo a una cuarta edición cargada de caras conocidas que como cada año forman pareja por sus conflictos no resueltos o su pasado compartido. Sin embargo, el reality de Telecinco tenía preparada una sorpresa para Carmen Borrego y Belén Rodríguez, que en lugar de concursar como pareja lo harán como trío junto a John Guts, un rostro desconocido en España cuyo pasado televisivo en México está marcado por la polémica.

Tras semanas de especulación sobre el dúo que formarían la hermana de Terelu Campos y la colaboradora habitual de Mediaset, 'Gran Hermano' introdujo la primera problemática de la edición presentando al fichaje internacional de este año, que debe fingir junto a sus compañeras de trío que tuvo un romance con Belén Rodríguez y ha acudido al reality para recuperarla.

#GHDuoEstreno | John Guts, personalidad televisiva de México, tendrá que engañar a sus compañeros junto a Belén y Carmen y hacerles creer que tuvo un romance con Belén.

Formarán el trío de la edición.



John Guts, de villano en 'Survivor México' a supuesto amante de Belén Rodríguez en 'GH DÚO 4'

¿Pero quién es John Guts? Su nombre real es Jonathan Gutiérrez, tiene 40 años y su trayectoria televisiva pasa por formatos como 'La ley de la Selva' o 'La venganza de los ex'. Sin embargo, su salto al estrellato no se dio hasta que probó suerte en 'Survivor México 2025', la versión mexicana de 'Supervivientes' donde destacó por su fuerte temperamento y su personalidad sin filtros, alzándose como una de las estrellas de reality más polémicas del país.

John Guts en 'Survivor México 2025'

Considerado el "villano" de su edición, el televisivo terminó siendo expulsado del reality de supervivencia en uno de sus escenarios más decisivos, la semana de fusión. Tras ser eliminado en el duelo de extinción frente a dos de sus compañeros, el mexicano quedó en el puesto 14 del concurso. Y ahora, llega a la casa de 'GH DÚO 4' para seguir consolidándose como una estrella de realities a nivel internacional.

Los rostros internacionales importados de otros realities son un comodín habitual en el elenco de 'GH VIP' o 'GH DÚO'. En anteriores ediciones la cadena apostó por rostros como Romina Malaspina en 'GH DÚO 3', Ivana Cardi en 'GH DÚO 2', Elettra Lamborghini en 'GH VIP 5' o Laura Bozzo en 'GH VIP 8'. Ahora, John Guts es el siguiente en probar suerte dentro de la casa de Tres Cantos, donde podrá darse a conocer entre la audiencia española.

John Guts en 'La venganza de los EX'

Cabe destacar que más allá de su carrera en televisión, el mexicano ha perseguido durante años su sueño de hacerse un hueco en la música. Tanto en Youtube como en Spotify , antes de participar en 'Survivor México' y arrancar su carrera en la pequeña pantalla, el televisivo lanzó más de 6 temas propios. Sin embargo, él mismo se ha definido en su entrada en 'GH DÚO 4' como "piloto aviador y empresario" en lugar de cantante.