La 1 de RTVE apuesta en su programación de hoy por esta película basada en un libro de Pérez-Reverte con Rodolfo Sancho y Amaia Salamanca

La 1 de RTVE ha decidido apostar esta semana por el cine tanto en la noche del miércoles como en la del jueves a pesar de contar con cuatro apuestas en la recámara a la espera de que la cadena pública les encuentre cobijo. Así, este jueves, 22 de enero La 1 ofrecerá la película 'La piel del tambor', basada en una novela de Arturo Pérez-Reverte tras 'La Revuelta'.

Llama la atención que en plena pugna por las audiencias del mes de enero con Antena 3, TVE esté tirando de cine para los prime time de La 1 en lugar de estrenar algunas de sus grandes apuestas para este trimestre como 'Top Chef: dulces y famosos' y 'The Floor' así como 'Barrio Esperanza' y 'CrossoBar', que también se anuncian para muy pronto.

Pero parece que por ahora La 1 no quiere lanzar algunos de estos productos quizás a la espera de emitir el Benidorm Fest, cuyas semifinales se ofrecerán en martes y jueves, para evitar parones en sus apuestas de prime time, así como la emisión de partidos de Copa del Rey previstos para las primeras semanas de febrero.

Como decimos, este jueves, La 1 de RTVE ofrecerá a partir de las 23:10 horas un nuevo pase de 'La piel del tambor'. La película se estrenó en televisión el 6 de septiembre de 2024 con un 8,7% y 774.000 espectadores frente al estreno de 'GH 19' en Telecinco, que lideró la noche con un gran 17.4% y 1.053.000 espectadores y el lanzamiento de 'Emparejados' en Antena 3, que marcó un 14,1% y 847.000 espectadores.

'La piel del tambor' adapta a la pantalla el libro que Arturo Pérez-Reverte publicó en 1995, aunque el guion se toma algunas licencias. Cabe decir que esta misma novela ya tuvo una adaptación en serie con 'Quart, el hombre de Roma' en Antena 3 en el año 2007.

La película cuenta con un reparto de lujo encabezado por Richard Armitage ('El Hobbit'), Amaia Salamanca ('Pura Sangre') dando vida al sacerdote Quart y Macarena Bruner. El reparto lo completan Franco Nero como el Santo Padre, Paul Guilfoyle como el Padre Spada, y Fionnula Flanagan, como la duquesa Cruz Bruner. Además vemos a actores tan conocidos como Rodolfo Sancho, que interpreta a Pencho Gavira; Alicia Borrachero, como Gris Marsala; Carlos Cuevas, como el Padre Cooey; Jorge Sanz, como Fazil; y Unax Ugalde, que es el Padre Arregui.

Sinopsis de 'La piel del tambor'

Ciudad del Vaticano, 1995. Un hacker informático irrumpe en el ordenador personal del Papa dejándole un mensaje en el que asegura que la Iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas mata para defenderse. Intrigado, el Santo Padre ordena que se investigue el asunto.

Monseñor Spada (Paul Guilfoyle) asignará la misión a su mejor agente, el sacerdote Quart (Richard Armitage), poseedor de una larga experiencia en los asuntos oscuros de la Santa Sede. Entre tanto, en Sevilla, la aristócrata Macarena Bruner (Amaia Salamanca), una hermosa divorciada que es dueña de los derechos sobre el terreno donde se alza Nuestra Señora de las Lágrimas, escandaliza a la ciudad con sus amores inapropiados con un bailaor flamenco, mientras coquetea por Sevilla y hace parte principal de un grupo que se resiste a dejar demoler la Iglesia.