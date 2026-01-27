El Gran Wyoming, fiel a su estilo, deja esta comparación sobre Isabel Díaz Ayuso que va a hacer ruido

Este lunes, 26 de enero, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ser blanco de las críticas de El Gran Wyoming en 'El Intermedio'. Y es que, mientras Moreno Bonilla ha trabajado codo a codo con Pedro Sánchez y Óscar Puente tras el trágico accidente ferroviario en Adamuz, la presidenta madrileña ha seguido en su tónica habitual: cargar contra el presidente del Gobierno.

En un desayuno informativo celebrado por el PP en Madrid, Ayuso no solo pedía la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, sino también la de Pedro Sánchez. De Puente ha dicho lo siguiente: "Sus años al frente del Ministerio solo han servido para proponer ocurrencias, insultar gravemente cada día y en mitad de esta tragedia, mentir a pesar de la información veraz de los medios, y de lo que han señalado empresas como Adif y Renfe".

Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha ido más allá: "En realidad, quien debería empezar por dimitir es el jefe de Puente, Pedro Sánchez, que nuevamente delega en sus escudos su responsabilidad. Es quien ha cambiado tres veces a los responsables del ministerio, quién puso al frente a un ministro que está en la cárcel, que tiene imputados a cargos de Adif, colocaron a Koldo y familiares. Sánchez es el responsable". Unas declaraciones que han sido analizadas por El Gran Wyoming en el programa de laSexta.

En opinion del presentador, estas palabras responden a lo que el fisiológico Iván Paulov denominó 'reflejo condicionado': "Está tan acostumbrado a pedir la dimisión de Sánchez, que le sale sin pensar. Que van mal los trenes, Sánchez dimisión; que pierde el Madrid, Sánchez dimisión, que palma la gente en las residencias, Sánchez dimisión; que hay pandemia, Sánchez dimisión. Bueno, ahí hay un matiz: Sánchez dimisión y mi novio comisión", ha bromeado Wyoming.

El Gran Wyoming sobre Ayuso: "Digna alumna de Miguel Ángel Rodríguez"

En el desayuno informativo, Díaz Ayuso también cargaba contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que lanzaba una advertencia: "Les adelanto que vienen curvas". "Digna alumna de Miguel Ángel Rodríguez", sentenció Wyoming, quien cree que solo le ha faltado decir "que Zapatero vapa'lante". "Ahora hay que esperar para ver si este anuncio se concreta en algo o es pura especulación", añade el presentador de 'El Intermedio'.

Sin embargo, Wyoming recuerda que, hasta el momento, "no han fallado ni una. Cada vez que dicen va pa'lante se lo llevan". "Porque Ayuso es como los mayas, solo que en vez de predecir el fin del mundo cada dos años, predice el fin de algún socialista todas las semanas", sentencia.

Precisamente a ese desayuno informativo acudió la reportera de 'El Intermedio' Andrea Ropero, quien pudo hablar con varios miembros del PP sobre la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en el accidente de Adamuz. Con la mayoría menos con una, Isabel Díaz Ayuso, quien se negó a responder a la periodista a la pregunta de a qué se había referido con sus palabras sobre Zapatero. Ella se limitó a decir que ya había hecho una rueda de prensa.

El que sí respondió a Andrea Ropero fue el senador del PP José Antonio Monago. La reportera quiso saber si es mejor una gestión de catástrofes como la de Carlos Mazón con la DANA o la de Óscar Puente. Ante esto, Monago señaló que Mazón dimitió, "cosa que no ha hecho Óscar Puente". En su opinión, el ministro de Transportes "ha cambiado su versión, como buen actor que es", y lo que "tendría que hacer es asumir su responsabilidad por el fallecimiento de casi 50 personas". Para él lo más grave de todo es que "ha mentido ante toda España".