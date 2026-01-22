Desvelados los 4 invitados de 'El Hormiguero' la próxima semana del 26 al 29 de enero con una estrella internacional

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 19 al jueves 22 de enero a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió por primera vez juntos como pareja a Óscar Casas y Ana Mena, se reencontró con Carmen Machi y Paco León antes del estreno de 'Aída y vuelta' en cines y cerró la semana por todo lo alto entrevistando por primera vez en el espacio de Antena 3 a el streamer Xokas, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Miguel Ángel Revilla, que volverá a celebrar su cumpleaños junto a Pablo Motos para diseccionar la actualidad política. El martes queda reservado para Chris Hemsworth, que regresará al espacio de Antena 3 para desvelar todos los detalles de 'Ruta de escape', su nueva película.

El miércoles llegará el turno de Gloria Serra, que visitará una vez más el programa de las hormigas para celebrar el décimo quinto aniversario de 'Equipo de investigación' en La Sexta. Y el jueves, el chef Dani García será el encargado de poner el broche final a la semana de entrevistas para presentar su nuevo libro 'Cocina en casa como Dani'.

Lunes 26 - Miguel Ángel Revilla

Miguel Ángel Revilla abrirá la semana de 'El Hormiguero' celebrando su cumpleaños 83 cumpleaños junto a Pablo Motos y su equipo. Como ya va siendo tradición, el cántabro soplará las velas en el espacio de Antena 3 y analizará una vez más la actualidad política junto al presentador.

Martes 27 - Chris Hemsworth

El martes, la estrella internacional Chris Hemsworth regresará al programa de las hormigas para presentar 'Ruta de escape', la nueva película que protagoniza y que llegará a las salas de cine el próximo 13 de febrero. Así, el actor desvelará todos los detalles de este nuevo thriller en el que da vida a un ladrón que lleva a cabo atracos de alto riesgo.

Miércoles 28 - Gloria Serra

El miércoles, 'El Hormiguero' queda reservado para una celebración muy especial junto a Gloria Serra. La presentadora se reencontrará con Pablo Motos para repasar los quince años de 'Equipo de investigación', que ha sobrepasado la cifra de más de 550 reportajes de investigación emitidos en La Sexta.

Jueves 29 - Dani García

El jueves, el chef Dani García será el encargado de despedir la semana con su último lanzamiento, su libro de recetas 'Cocina en casa como Dani'. El cocinero visitará por primera vez a Pablo Motos para hacer un repaso de su carrera en el mundo de la cocina, marcada por sus tres estrellas Michelin y sus distintos restaurantes por todo el mundo.