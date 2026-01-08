'De Viernes' anuncia a sus tres invitadas estelares para hacer sombra a 'El Desafío' y el nuevo formato de La 1

Tras el bajón en audiencias de las últimas semanas, 'De Viernes' tira la casa por la ventana esta semana con tres invitadas estelares para hacer frente al regreso de 'El Desafío' en Antena 3 y al estreno de 'Directo a la gente', un especial de 'Directo al grano' en prime time en TVE con Marta Flich, Gonzalo Miró y Jesús Cintora.

Así, 'De Viernes' ha cerrado para esta semana a dos invitadas que darán mucho que hablar. Por un lado, Rocío Flores hablando por primera vez de la demanda que ha ganado contra los productores de 'Directo al grano' por el documental de su madre. Y por otro, al contar con un rostro de Antena 3 como Ana Obregón.

Rocío Flores se pronunciará por primera vez en televisión después de que la justicia le haya dado la razón en su demanda contra los creadores del documental 'Rocío Carrasco. Contar la verdad para seguir viva' por un delito de revelación de secretos.

Además, la hija de Rocío Carrasco relatará en el 'scoop' de 'De Viernes' el infierno que ha vivido durante estos últimos años, en los que ha visto su vida expuesta y en los que ha recibido duras críticas mientras ella ha optado por mantenerse en silencio. En una entrevista de varias horas de duración, Rocío Flores se rompe y cuenta lo que ha supuesto la decisión judicial, que ha reconocido una grave vulneración de su intimidad.

Asimismo, Rocío Flores relatará el dolor y el sufrimiento vivido durante años y las consecuencias psicológicas que ha acarreado toda esta situación. También hablará por primera vez del encuentro el pasado verano con su madre durante el juicio. ¿Qué pasó realmente? ¿Intercambiaron algunas palabras? ¿Por qué Rocío Carrasco aceptó testificar contra su hija?

Ana Obregón y Raquel Mosquera, otras invitadas de 'De Viernes'

'De Viernes' también recibirá en el plató a Ana Obregón, habitual colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' para responder al aluvión de críticas recibidas tras protagonizar recientemente una nueva portada con su nieta y subir una fotografía de Ana Sandra junto a su hijo hecha por inteligencia artificial.

La actriz y presentadora también contará toda la verdad sobre su relación con Jeffrey Epstein, tras la polémica generada a raíz de la publicación de un artículo en The New York Times sobre sus vínculos en los años 80 con el magnate. Por último, abordará cómo se encuentra su excuñada Paloma Lago tras ser archivada la denuncia que presentó por presunta agresión sexual contra un exconsejero de la Xunta de Galicia.

Por último, 'De Viernes' también contará en el plató con Raquel Mosquera. La que fuera colaboradora de 'Fiesta' rompe su silencio tras meses de especulaciones y contará todos los detalles y los verdaderos motivos por los que su marido se encuentra en prisión y revelar cómo está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida.