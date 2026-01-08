Baile de programación en La 1 de RTVE: Marta Flich, Jesús Cintora y Gonzalo Miró saltan al prime time con este formato

'Directo al grano' ha arrancado este jueves con sorpresa al anunciar un especial del programa para este viernes, 9 de enero en La 1 de RTVE, después del 'Telediario 2' en prime time. Pero además este programa especial contará con un tercer presentador que se sumará a Marta Flich y Gonzalo Miró. Y es que Jesús Cintora también se pondrá al frente del mismo.

"Buenas tardes Jesús, ¿qué hacemos aquí los tres?", le preguntaba Marta Flich a su compañero al recibirle en el plató de 'Directo al grano'. "Pues estamos aquí los tres porque queremos decirle algo que es muy importante y es que mañana les vamos a dar las buenas noches aquí en La 1 a las 22:00 horas", empezaba explicando el presentador de 'Malas Lenguas'.

Después, Jesús Cintora ha avanzado que este programa especial se llamará 'Directo a la gente'. "No se lo pierdan porque va a ser una forma de contarles lo que está pasando y acercárselo", apostillaba el presentador. "Es que lo pide la actualidad, después del 'Telediario' de Pepa Bueno", añadía Marta Flich.

"Con este mundo tan estupendo que se nos está quedando, qué mejor que pasar el viernes con nosotros", ironizaba por su parte Gonzalo Miró. "Tan convulso, ahí estaremos", terminaba diciendo Jesús Cintora antes de dejar que siguieran con el programa.

Marta Flich, Jesús Cintora y Gonzalo Miró en La 1

De esta manera, Jesús Cintora salta por primera vez al prime time de TVE junto a Marta Flich y Gonzalo Miró en un momento en el que la actualidad está muy convulsa con la captura de Nicolás Maduro y el futuro de Venezuela en manos de Donald Trump y de EEUU.

Lo harán además después de que TVE esté anotando máximos con sus programas informativos. Así, 'Directo al grano' anotaba su récord histórico el pasado lunes con un espectacular 13,6% de share y una media de 1.247.000 espectadores. Mientras que el 'Telediario 1' anotó este martes un grandísimo 17,1% y 1.640.000 espectadores.

Con este especial de 'Directo al grano', La 1 de TVE busca entrar en la batalla del prime time del viernes compitiendo contra el estreno de la sexta edición de 'El desafío' en Antena 3, de una nueva entrega de 'De Viernes' en Telecinco así como de la entrega de 'Equipo de investigación' centrada en el éxito de 'La casa de los gemelos'.

Así será 'Directo a la gente'

Marta Flich y Gonzalo Miró presentarán los principales bloques, coordinarán las conexiones en directo con reporteros e invitados, llevarán a cabo entrevistas exclusivas y darán la última hora. Jesús Cintora moderará la mesa de opinión y debate, integrada por voces diversas y equilibradas del ámbito político, periodístico y social. Se completará con conexiones en directo con reporteros en la frontera de Venezuela y en Groenlandia. El especial incorporará, además, los principales asuntos de la actualidad política y social en España.

El plató de 'Directo al grano' acogerá este 'Directo a la Gente', con una línea gráfica y una escenografía adaptadas para la ocasión.