Cara y cruz en RTVE en audiencias: 'Directo al grano' firma récord histórico en La 1 pero esta apuesta tropieza

La 1 de RTVE está afrontando un arranque de 2026 excelente en audiencias. A 7 de enero, la pública se posiciona como la cadena líder por encima de Antena 3 con un 13,1% y un 11,5% respectivamente. Eso sí, queda mucho mes por delante y las tornas pueden cambiar, pero desde luego la batalla entre las dos principales emisoras se prevé intensa e interesante. Telecinco, por su parte, juega en otra liga con un ínfimo 7,2% acumulado.

Y detrás de ese gran promedio que ostenta La 1 en la primera semana de enero están no solo los resultados de las ofertas especiales de Navidad, que por supuesto, sino también el potente rendimiento de sus productos regulares de daytime; con mención especial para 'Directo al grano', que no ha podido empezar el nuevo año con mejor pie.

El programa de actualidad presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró arrasó en su segunda entrega del 2026 ofrecida el lunes 5 con un espectacular 13,6% de share y una media de 1.247.000 espectadores. Se trató de su máximo histórico en ambos parámetros para una emisión que alargó su duración hasta las 18:15 horas aproximadamente para dar relevo a la tradicional cobertura de la Cabalgata de Reyes.

Así, el magacín producido por La Osa Producciones fue líder absoluto de su franja, sobresaliendo en jóvenes con un 15,3% y en adultos-jóvenes con un 13,8%. Por regiones, 'DAG' se hizo con registros muy reseñables en la Comunidad Valenciana (18,1%), Madrid (17,9%) y Euskadi (16,1%), sus mayores bastiones.

Por su parte, 'Sueños de Libertad', la serie diaria de Antena 3 y la ficción más vista de la televisión, anotó un 12,8% de cuota de pantalla y 'Y ahora Sonsoles', con el regreso de Sonsoles Ónega tras las vacaciones, se quedó en un 9,7%. En Telecinco, 'El tiempo justo', conducido por César Muñoz en sustitución de Joaquín Prat, no pasó de un pobre 7,9%.

Sin embargo, tras ese encomiable récord histórico de 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró, La 1 de RTVE tropezó con la Cabalgata de Reyes 2026, que bajó notablemente con respecto al año anterior y cayó al unidígito. La retransmisión, comandada por Javier de Hoyos y Ana Prada, promedió un exiguo 9% de cuota entre las 18:15 y las 21:00 horas y congregó a apenas 800 mil fieles.

Además, por la noche, La 1 de TVE también flaqueó: la semifinal de 'Aria: Locos por la ópera' decreció a un 8,8% de share (dato que sigue siendo positivo y destacable para el tipo de formato que es) y el cine, con la cinta 'Un viaje de diez metros', fracasó con un 7,7% en prime time.

Esto provocó que, a pesar de ese enorme 13,6% de 'Directo al grano' antes indicado, del 21,5% de 'La hora de La 1', del 17,5% de 'Mañaneros 360' o del 16,9% del 'Telediario 1', La 1 se quedara por detrás de Antena 3 en el cómputo global del día con un 12% frente a un 12,9%.