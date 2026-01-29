Cristina Piaget o Belén Rodríguez: Esta será la segunda expulsada de 'GH DÚO' según los usuarios de la encuesta

Este jueves, Telecinco emitirá la cuarta gala de 'GH DÚO 4' en la que asistiremos a una doble expulsión después del abandono de Carmen Borrego el pasado martes. Por un lado, Cristina Piaget y Belén Rodríguez, las dos nominadas se enfrentarán al veredicto de la audiencia; y por otro, los espectadores podrán votar en positivo a sus concursantes favoritos y el menos votado tendrá que dejar también la casa de Tres Cantos.

Con la expulsión de este jueves, 'GH DÚO' pierde sin lugar a dudas a dos de sus pesos pesados. Y es que Cristina Piaget se ha convertido en la concursante revelación siendo protagonista de todas las tramas y enfrentamientos del programa. De hecho, en las últimas horas se ha viralizado un desencuentro con Antonio Canales que debería ser sancionado por la organización.

Pero Belén Rodríguez también es otra de las grandes protagonistas de estas primeras semanas de convivencia llegando a estar enfrentada con prácticamente toda la casa. Por ello, la pérdida de este jueves será bastante dura para 'GH DÚO'.

Y aunque el pasado martes los porcentajes entre ambas estaban ajustadísimos, parece que los usuarios de El Televisero tienen claro quién de las dos concursantes debe continuar en la casa y quién debe ser la segunda expulsada de la edición tras la de John Guts la semana pasada.

Así, según el 60% de los usuarios que han votado en la encuesta de El Televisero la expulsada tiene que ser Belén Rodríguez. Mientras que un 40% de los votos considera que debe ser Cristina Piaget la que abandone para siempre la casa de Tres Cantos.

