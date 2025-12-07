'Valle Salvaje', avance semanal capítulos del 9 al 12 de diciembre: Un regreso, una revelación inesperada y el destino de Luisa

Tras el parón del viernes pasado, este lunes 8 de diciembre 'Valle Salvaje' también faltará a su cita con la audiencia al ser festivo nacional por ser el día de la Inmaculada Concepción. De esa manera, tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' no volverán con nuevos episodios a la tarde de La 1 hasta el martes 9 de diciembre.

En el último capítulo, Pepa trataba de averiguar el estado de su hermana Luisa y no dudaba en preguntarle a Alejo pues pese a que es el único familiar que tiene es la única que no sabe nada.

Irene aseguraba a Leonardo que le gustaría que una vez ambos se casen, tal y como han acordado sus padres, puedan vivir fuera y lejos de Valle Salvaje para evitar estar cerca de Bárbara.

Pedrito se preocupaba por Bárbara y le preguntaba si está bien después de descubrir su habitación llena de flores y plantas. Por su parte, Bárbara le decía a Leonardo que ella espera estar lejos de Valle Salvaje cuando se case con Irene justo cuando él le daba un beso.

Mientras, Atanasio trataba de averiguar si Victoria le ha obligado a Francisco a ser su sombra y que le espíe. Y Adriana volvía a visitar a Luisa en la cárcel y ella le contaba que ha recibido una visita que podría cambiarlo todo: la del juez y le anuncia que le van a acusar de sacrilegio.

Victoria no dudaba en advertir a Mercedes para que tenga cuidado con las buenas intenciones de Dámaso con ella y que hay una parte oscura de él que le aterrorizaría si la conociera. Por su lado, Dámaso amenazaba a Victoria con acabar de una vez por todas con sus delirios de grandeza.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 9 al 12 de diciembre. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:40 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 311 de 'Valle Salvaje' del martes 9 de diciembre

El terrible destino de Luisa lleva a Adriana al límite y sufre un desmayo, mientras que Alejo, más desesperado que nunca, se decide a pactar con el mismo diablo. Por último, Dámaso hace una revelación a Mercedes... que la cambiará para siempre.

Avance del capítulo 312 de 'Valle Salvaje' del miércoles 10 de diciembre

Adriana se ve obligada a enfrentar a Pepa a sus temores. Enfrentados también quedan Bárbara y Leonardo, a quien la joven insiste en la imposibilidad de su amor. Pendiente del muchacho también hay otra persona, la más interesada en sellar su destino junto a los Gálvez de Aguirre. ¿Lo conseguirá?

Avance del capítulo 313 de 'Valle Salvaje' del jueves 11 de diciembre

Leonardo rompe por completo el corazón de Irene, justo cuando Bárbara le confiesa que se besaron de nuevo. Mientras, Adriana desafía las normas de la Casa Grande y visita a Luisa en prisión… sin imaginar el favor que la criada está a punto de pedirle. ¿Se atreverá a cumplirlo?

Avance del capítulo 314 de 'Valle Salvaje' del viernes 12 de diciembre

Bárbara se derrumba ante Leonardo, arrepentida por haber querido morir por amor. Mientras, Irene confiesa a Rafael su deseo de casarse con el de Guzmán. En la cárcel, Alejo sorprende a Luisa con una noticia inesperada. Y, en el valle, alguien ha regresado... ¿para quedarse?