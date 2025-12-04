Avance de 'Valle Salvaje' del próximo capítulo, que La 1 de TVE pospone: la condena a Luisa y el desmayo de Adriana

Los fans de 'Valle Salvaje' tendrán que esperar unos días para ver un nuevo episodio en La 1 pues la serie se tomará un descanso tanto este viernes como el próximo lunes. Así, este viernes dejará su hueco junto a 'La Promesa' a la retransmisión del sorteo del Mundial de 2026 a partir de las 18:00 horas.

Mientras que el lunes 8 de diciembre, ambas series también faltarán a su cita con la audiencia al ser festivo nacional por ser el día de la Inmaculada Concepción. De esa manera, tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' no volverán con nuevos episodios a la tarde de La 1 hasta el martes 9 de diciembre.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Pepa trataba de averiguar el estado de su hermana Luisa y no dudaba en preguntarle a Alejo pues pese a que es el único familiar que tiene es la única que no sabe nada.

Irene aseguraba a Leonardo que le gustaría que una vez ambos se casen, tal y como han acordado sus padres, puedan vivir fuera y lejos de Valle Salvaje para evitar estar cerca de Bárbara.

Pedrito se preocupaba por Bárbara y le preguntaba si está bien después de descubrir su habitación llena de flores y plantas. Por su parte, Bárbara le decía a Leonardo que ella espera estar lejos de Valle Salvaje cuando se case con Irene justo cuando él le daba un beso.

Mientras, Atanasio trataba de averiguar si Victoria le ha obligado a Francisco a ser su sombra y que le espíe. Y Adriana volvía a visitar a Luisa en la cárcel y ella le contaba que ha recibido una visita que podría cambiarlo todo: la del jue y le anuncia que le van a acusar de sacrilegio.

Victoria no dudaba en advertir a Mercedes para que tenga cuidado con las buenas intenciones de Dámaso con ella y que hay una parte oscura de él que le aterrorizaría si la conociera. Por su lado, Dámaso amenazaba a Victoria con acabar de una vez por todas con sus delirios de grandeza.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 9 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 311 de 'Valle Salvaje' del martes 9 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana se desmaya en el valle tras enterarse de que Luisa va a ser acusada de sacrilegio y que le van a hacer pagar con su vida dejando preocupados a Rafael y Alejo.

Leonardo le deja claro a Bárbara que por mucho que intenten separarle de ella él siempre hará lo posible para poder recuperarla y le pide que le diga si siente lo mismo que él.

Paralelamente, Bárbara le dice a Matilde que lo mejor es que no se involucre en su boda para evitar males mayores con su tía Victoria.

José Luis se encara con Rafael por no haber prohibido que Adriana visitara a Luisa. Mientras, Victoria le deja claro que con ella no tiene que fingir y que sabe perfectamente que le da igual que Luisa sea ajusticiada.

Alejo deja claro que si Luisa muere él también estará muerto en vida como un fantasma divagando por el Valle. Mientras, Matilde informa a Pepa de lo que va a pasar con su hermana.

Por último, Dámaso le dice a Mercedes que da gracias a la vida por haberle puesto en su camino y que nunca se ha encontrado con una mujer tan increíble como ella.