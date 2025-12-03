Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 4 de diciembre: la visita de Luisa que lo cambia todo y una posible marcha

Pese a que no ha conseguido llevarse el galardón como Mejor Telenovela en los Premios Emmy Internacional repitiendo el éxito de 'La Promesa' el pasado año, 'Valle Salvaje' se encuentra en un gran momento pues también ha sido nominada a los Premios Rose D'Or.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde mostraba su malestar con Atanasio por haberle humillado al sacarle de la Casa Grande cuando estaba discutiendo con Victoria. No obstante, ambos estaban muy cerca de cumplir su sueño de casarse.

Bárbara hablaba con Leonardo para decirle que Irene va a ser su esposa y que quiera o no quiera algún día va a tener que aceptar sus besos dejando al joven descolocado.

Dámaso le decía a Victoria que le entristece ver que a pesar del paso de los años ella sigue dejándose humillar por el duque y arrastrándose como un perrito faldero y que es muy patético. Por otro lado, le entregaba un regalo a Mercedes como agradecimiento por asociarse con él.

Rafael consideraba que no es buena idea que Adriana vaya a visitar a Luisa en su estado y ella le dejaba claro que no piensa dejar sola a su amiga. Paralelamente, Luisa le pedía a Rafael que consiga que Adriana se olvide de ella.

Victoria cree que José Luis se está preparando para el peor de los escenarios y que pretende salir indemne y dejarla sola en su guerra con Dámaso y le mostraba su malestar por ignorarla cuando más lo necesita.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 4 de diciembre a partir de las 17:40 horas tras el nuevo programa de 'Directo al grano':

Avance del capítulo 310 de 'Valle Salvaje' del jueves 4 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Pepa trata de averiguar el estado de su hermana Luisa y no duda en preguntarle a Alejo pues pese a que es el único familiar que tiene es la única que no sabe nada.

Irene asegura a Leonardo que le gustaría que una vez ambos se casen, tal y como han acordado sus padres, puedan vivir fuera y lejos de Valle Salvaje para evitar estar cerca de Bárbara.

Pedrito se preocupa por Bárbara y le pregunta si está bien después de descubrir su habitación llena de flores y plantas. Por su parte, Bárbara le dice a Leonardo que ella espera estar lejos de Valle Salvaje cuando se case con Irene justo cuando él le da un beso.

Mientras, Atanasio trata de averiguar si Victoria le ha obligado a Francisco a ser su sombra y que le espíe. Y Adriana vuelve a visitar a Luisa en la cárcel y ella le cuenta que ha recibido una visita que podría cambiarlo todo: la del juez.

Victoria no duda en advertir a Mercedes para que tenga cuidado con las buenas intenciones de Dámaso con ella y que hay una parte oscura de él que le aterrorizaría si la conociera. Por su lado, Dámaso amenaza a Victoria con acabar de una vez por todas con sus delirios de grandeza.