La 1 de TVE anuncia la suspensión de la emisión de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y esta es la causa

por Roberto Jiménez

La 1 de TVE suspende este viernes la emisión tanto de 'Valle Salvaje' como de 'La Promesa', que no volverán hasta el martes 9 de diciembre.

'Valle Salvaje' y 'La Promesa'
'Valle Salvaje' y 'La Promesa' | TVE

Los fans de las series diarias de TVE han recibido una mala noticia por parte de la cadena pública. Y es que tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' se tienen que tomar un forzoso parón en la parrilla vespertina de La 1 tanto este viernes como el próximo lunes.

En primer lugar, La 1 suspenderá la emisión de las dos series producidas por Bambú Producciones este viernes 5 de diciembre con motivo de la retransmisión del sorteo del Mundial de 2026, que también emitirá TVE en exclusiva.

De esta manera, La 1 alterará este viernes su programación de tarde alargando 'Directo al grano' de 15:55 a 17:55 horas enlazando con la retransmisión del sorteo, que se emitirá de forma íntegra hasta las 19:30 horas cuando tome el relevo 'Malas lenguas'.

Por otro lado, tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' también faltarán a su cita con la audiencia el lunes 8 de diciembre por ser festivo nacional. En su lugar, como es habitual La 1 ofrecerá cine durante toda la tarde.

Así, las dos series creadas por Josep Cister retomarán su emisión el próximo martes 9 de diciembre en sus horarios habituales con los capítulos 311 y 730 respectivamente.

Así queda, por tanto, la programación de La 1 este viernes 5 de diciembre:

15:55h - 'Directo al grano'

17:55h - Futbol Sorteo FIFA World Cup USA 2026

19:30h - 'Malas Lenguas'

20:30h - 'Aquí la tierra'

21:00h - 'Telediario 2'

