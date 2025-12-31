Sandra Barneda trae cola por decir esto sobre ser de izquierdas o derechas antes de las Campanadas

Esta Nochevieja los grandes protagonistas serán Cristina pedroche y su vestido y Estopa y Chenoa. Pero Sandra Barneda es otra de las caras que despedirá el 2025 en directo. Y es que la presentadora de 'La isla de las tentaciones' volverá a dar las Campanadas de Mediaset tras hacerlo en el 2020. Esta vez lo hará desde Formigal junto a Xuso Jones.

Y previo a tomarse las uvas con todos los espectadores que sintonicen Telecinco y Cuatro, Sandra Barneda ha concedido una entrevista a S Moda, la revista de El País, en la que ha hablado de la polarización de la sociedad actual dejando un titular que está trayendo mucha cola.

De primeras, Sandra Barneda trata de ser positiva sobre los pasos que se han dado en las últimas décadas. "Creo que hemos ido a mejor en conciencia colectiva. Vamos hacia lo colectivo y no al individualismo que teníamos en finales del siglo XX. Todavía cuesta mirarnos como grupo pero creo que está cambiando. Quizá, si tuviese que poner un pero, diría que tenemos que cuidar más a los niños y a los ancianos", asevera.

"Creo que la soledad es transgeneracional y aunque estamos hiperconectados hay cierto aislamiento emocional en las franjas de edad más vulnerables. A eso habría que ponerle un poco más de atención", añade al respecto sobre la soledad de los mayores.

Pero si hay una frase que se está analizando con lupa es la respuesta que da a sobre si cree que estamos demasiado polarizados. "Yo antes me colocaba plenamente en la izquierda, pero ahora yo creo eso de las izquierdas y las derechas es arcaico, un pensamiento de los tiempos de los movimientos obreros que solo sirve para marcar distancias, no algo propio de las sociedades digitales del siglo XXI", destaca.

"Creo que los partidos no han evolucionado hacia ideologías adaptadas a nuestros tiempos y nuestras necesidades sociales y entonces me pasa como a Rosalía, me cuesta mucho enmarcarse en un ismo y ya no tengo claro del todo donde caigo. Ya te digo que estoy en la frecuencia de la unión y no hay ningún político que la practique", concluye.

Sandra Barneda, en boca de todos por sus palabras sobre la polarización

Las palabras de Sandra Barneda asegurando que lo de izquierdas y derechas es algo arcaico han generado mucho estupor y son varios los que no han dudado en señalar a la presentadora de Telecinco.

Sandra Barneda, era feminista y de izquierdas antes de ser rica. Espero que por lo menos siga siendo lesbiana. pic.twitter.com/8gSrtLlzyR — Jose Aroca 🧑🏻‍🦽 (@JoseArocaALC) December 31, 2025

Ni de izquierdas ni de derechas=de derechas https://t.co/UZYdMI2p11 — Vicenta 🇵🇸 (@nervousvicenta) December 31, 2025