Incredulidad ante lo captado por TVE de las Campanadas de Pedroche en pleno balcón de Atresmedia

Solo quedan unas horas para que digamos adiós al 2025 y recibamos el 2026 con la ilusión de que sea un buen año. Las cadenas de televisión ya tienen todo listo para la noche más especial del año y las Campanadas con Chenoa y Estopa en La 1 y Cristina Pedroche y Alberto Chicote disputándose el liderazgo desde la Puerta del Sol.

En 'La hora de La 1' han querido conectar con el balcón desde el que Chenoa y Estopa darán la bienvenida al 2026 para conocer todos los detalles de una histórica retransmisión que irá precedida del especial de José Mota y de 'La casa de la música' con el estreno del nuevo single de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero tras su regreso 18 años después.

Pero si ha habido algo que ha llamado la atención de los espectadores más avispados de 'La Hora de La 1' es lo que han captado las cámaras al enfocar justo el balcón en el que Cristina Pedroche y Alberto Chicote despedirán el 2025 en una emisión simulcast en Antena 3, La Sexta y atresplayer.

Y es que justo detrás de la reportera de 'La hora de La 1' se podía ver cómo en el balcón de Atresmedia había un biombo gigante para evitar que Cristina Pedroche pueda aparecer en la pantalla de La 1 como sucedió el año pasado cuando David Broncano y LalaChus se pusieron a gritar y a saludar a sus compañeros de Antena 3.

Cabe recordar que el año pasado las cámaras de La 1 captaron a Cristina Pedroche y Alberto Chicote antes de que la presentadora mostrara su esperado vestido. Por ello, en Antena 3 estuvieron rápidos y tras una publicidad y justo antes de que la vallecana enseñara su vestuario colocaron otro biombo para evitar que se viera antes en La 1.

Atresmedia protege su balcón de la Puerta del Sol con biombos por lo que pueda pasar



ME DA pic.twitter.com/ieQxxyF37F — televisivok (@televisivok) December 31, 2025

Como era de esperar, este gesto de Atresmedia ha dado mucho que hablar en redes sociales donde muchos incluso no dudan en decir que seguro que los rostros de 'La casa de los gemelos' consiguen colarse de alguna manera en la emisión de Antena 3.

por mucho biombo que pongan se les va a colar el audio de los estopa y chenoa cantando y los gritos de la marrash y la falete https://t.co/kk6CNjEsBC — ☂️ (@oleemequivocao) December 31, 2025

Y luego dicen que son la tele abierta 🤣🤣🤣🤣. https://t.co/G6u6mnUPMt — L.Miguel🔻 (@LuisMix_52) December 31, 2025

José Pablo los tiene bailando https://t.co/2rMIYrOZBn — Pablo Matilla Yáñez ✊🌹 (@pablomy92) December 31, 2025

CHILLO ESTÁN PICADISIMOS POR LO DEL AÑO PASADO https://t.co/ZvBaJv5C2K — tiny 🪷 (@tinyy_mp3) December 31, 2025

Te tienes que reir, porque los enfocaron de coña 1 minuto el año pasado fsdouhvforñiu https://t.co/EoyWAOiklx — Miguel Angel (@miguellorqui5) December 31, 2025

No quieren que veamos a la Pedroche alien versión 37472 https://t.co/g5e59NfdRL pic.twitter.com/BZtdWpQ7aW — Big Cataso (@BigCataso) December 31, 2025

Pero los biombos no protegen de la acústica 😜pic.twitter.com/Jbwd2olIVf https://t.co/CTP8HGczWX — J of Cyrus🃏 (@jota_monroe) December 31, 2025

La cadena triste, alérgicos a la diversión https://t.co/zjOYdCKqPY — Cris • 🪞❄️☃️ (@Maruxshe) December 31, 2025