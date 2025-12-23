'Saber y ganar' paraliza su competición por este motivo y anuncia un cambio en su mecánica en Navidad

Con la llegada de la Navidad y la recta final del año, son muchos los espacios de televisión que se despiden de sus espectadores hasta nuevo aviso. Y estas fiestas, 'Saber y ganar' paralizará su competición por este mismo motivo. El espacio de La 2 ha anunciado un importante cambio en la mecánica de cara a sus emisiones de esta navidad: en lugar de continuar con su panel de concursantes habitual, el formato acogerá a estudiantes de toda España como protagonistas.

Un año más, el concurso conducido por Jordi Hurtado pondrá en pausa su competición habitual para ceder el testigo a los más jóvenes en sus clásicos especiales de Navidad. Así, estudiantes de 4º de la ESO de 14 centros educativos de toda España serán los protagonistas del longevo espacio que actualmente se emite en la sobremesa de La 2.

'Saber y Ganar' (@SaberyGanar_TVE) celebra la Navidad con estudiantes de toda España



🔸El concurso ofrecerá especiales protagonizados por el alumnado de 14 centros educativos



🔸Del miércoles 24 de diciembre al martes 6 de enero, en la sobremesa de @la2_tve y en @rtveplay… pic.twitter.com/oPa8N4eMrj — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 22, 2025

Pensados para reunir a toda la familia durante las fechas más señaladas del año, los especiales navideños de 'Saber y ganar' se han convertido con el paso de los años en una de las citas más destacadas del concurso. En esta ocasión, el formato recibirá a estudiantes de Galicia, Andalucía, Aragón, Cantabria, La Rioja, la Comunidad de Madrid, Asturias y Extremadura, consiguiendo una amplia representación del mapa autonómico.

Cada instituto, representado por equipos de tres alumnos, competirá en el concurso de La 2 durante dos programas consecutivos frente a otros dos centros. Los jóvenes tendrán que enfrentarse a pruebas como 'Nombre oculto', 'Deletree al revés', 'Siguiendo la pista', 'No os paséis', 'Triatlón', 'Reto' y 'Doble Gran Minuto' entre otros, además de incorporar la prueba 'Descubriendo' por primera vez en esta nueva edición.

El premio que cada instituto consiga en 'Saber y ganar', que será de carácter colectivo, podrá ser destinado a financiar actividades o brindar recursos para el centro ganador y su alumnado. Así, la programación especial del concurso conducido por Jordi Hurtado, que servirá como pausa estratégica para su competición diaria, arrancará el próximo miércoles 24 de diciembre, extendiéndose hasta el 6 de enero.

La lista al completo de los institutos que pasarán por el concurso de La 2 está conformada por: IES Condes de Saldaña de Palencia; Colegio Escolapias Sotillo de Logroño; IES Maestro D.José Jurado Espada, de El Rubio, Sevilla; IES Los Moriscos de Hornachos, Badajoz; Colegio Cooperativa Alcázar de Segovia; IES Azuer de Manzanares, Ciudad Real; IES Pazo da Mercè de As Neves, Pontevedra; IES Francisco Figueras Pacheco de Alicante; Jesuïtes Lleida - Col·legi Claver Raimat, Lleida; IES Marqués de Casariego de Tapia de Casariego, Asturias; IES El Escorial, de El Escorial, Madrid; IES El Palmeral de Vera, Almería; Colegio Cooperativa El Salvador - Barreda/Torrelavega, Cantabria y el IES Pirineos de Jaca, Huesca;