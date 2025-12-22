RTVE estrena gratis esta Nochevieja una de las series españolas de Movistar Plus+ más ambiciosas de la temporada

RTVE Play se suma a la campaña de Navidad de RTVE con grandes estrenos. Tras estrenar este domingo, 'Make Up Stars: Drag Tour' con Pilar Rubio y lanzar Cine Club Play con hasta 60 títulos de cine de autor e independiente; la plataforma de streaming estrenará en Nochevieja 'La Caza. Irati'.

De este modo, RTVE estrenará por sorpresa la cuarta temporada de la serie que dio el salto a Movistar Plus+ después de que fuera La 1 la que emitiera en exclusiva las tres primeras temporadas. Será el 31 de diciembre cuando estén disponibles los ocho episodios de la nueva temporada en RTVE Play.

Además, el catálogo de la plataforma de RTVE se amplía con el regreso de otras series internacionales que ya conquistaron al público como 'Victoria', 'Poldark' o 'Todas las criaturas grandes o pequeñas'.

'La Caza. Irati' llega a RTVE Play tras su estreno en Movistar Plus+

Megan Montaner y Marian Hernández en 'La Caza. Irati'

Así, 'La Caza. Irati', la serie protagonizada por Megan Montaner, Félix Gómez y Silvia Alonso llega a RTVE Play con una nueva investigación. Cinco años después del último caso en Guadiana, Sara Campos vuelve a encontrarse con el teniente Selva en otro punto de la geografía española: la selva de Irati, un paraje rodeado de leyendas.

Roger Casamajor ('Las largas sombras'), Ángela Cremonte ('Mentiras'), Eloy Azorín ('Ni una más'), Marian Hernández ('4 estrellas'), Carla Campra ('Asuntos internos'), Miguel Garcés ('El refugio atómico'), Claudia Salanueva, Pablo Louazel ('Mar afuera'), Daniel Lorenzo ('Las largas sombras'), Unai Mayo ('La red púrpura') y María Romanillos ('Olympo') completan el reparto de 'La Caza. Irati'.

Junto a la inspectora Gloria Mencía, interpretada por Silvia Alonso, colaboran juntos en la investigación del brutal asesinato de una mujer. Otras muertes y desapariciones siguen teniendo lugar en la selva, lo que lleva al equipo de la UCO a sospechar de un asesino en serie. Sin embargo, los vecinos del pueblo hablan de un ser salvaje que habita en el bosque: La Criatura.

Como en otras temporadas, la localización de la investigación es un personaje más dentro de la trama. El bosque de Benasque y Monteperdido, la sierra de Tramuntana o el pueblo de Sanlúcar de Guadiana fueron los protagonistas de las tres primeras entregas. Ahora juega su papel la Selva de Irati, en pleno corazón de Navarra.

'La caza' se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la ficción de RTVE, cautivando a la audiencia de La 1 con sus tramas de intriga e investigación. Es una de las series más vistas de RTVE Play, donde puede disfrutar de sus tres primeras temporadas: 'La caza: Monteperdido', 'La caza: Tramuntana', y 'La caza: Guadiana'.

El regreso de las series de época a RTVE Play

Con motivo de la emisión del último episodio de 'Ena. La reina Victoria Eugenia', RTVE Play recupera el 22 de diciembre la ficción 'Victoria', la historia de una reina que cambió el mundo, y que fue la encargada de educar a quien en un futuro reinaría en nuestro país. Dos historias, la de abuela y nieta, diferentes pero parecidas: ninguna de las dos estaba destinada a reinar, pero sus decisiones en el caso de Victoria y su influencia en el de Ena marcaron un antes y un después en Inglaterra y España.

También de época y disponible en RTVE Play: 'Poldark'. El amor, la traición entre familias y el ansia de poder se unen en las cinco temporadas que forman la serie protagonizada por Aidan Turner, que da vida al protagonista de los libros de Winston Graham.

Y para toda la familia, vuelve al catálogo de la plataforma el veterinario James Harriot, protagonista de la serie 'Todas las criaturas, grandes y pequeñas'. A partir del 26 de diciembre se podrán ver las dos primeras temporadas de la serie y a lo largo de 2026 se estrenarán las tres siguientes. Ambientada en los años 30, sus entrañables personajes e impresionantes paisajes enamorarán desde el primer minuto.