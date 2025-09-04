Movistar Plus+ estrena lo nuevo de 'La Caza': Capítulos y renovado reparto de la serie que perdió TVE

Movistar Plus+ estrena este jueves, 4 de septiembre, 'La caza. Irati', la cuarta entrega de la aclamada saga creada por Agustín Martínez y basada en su propia novela Monteperdido. Tras el éxito de 'La caza. Monteperdido', 'La caza. Tramuntana' y 'La caza. Guadiana', la ficción salta de TVE a la plataforma y se reinventa con un nuevo caso, nuevas localizaciones y un reparto de lujo; manteniendo el sello de intriga, drama y suspense que ha conquistado al público desde su debut en Televisión Española.

El estreno, que llega con ocho episodios disponibles desde hoy en exclusiva en Movistar Plus+, supone un salto cualitativo y narrativo en la serie, trasladando la acción a la imponente selva de Irati, en Navarra, un escenario tan bello como inquietante que se convierte en un personaje más de la historia. La selva navarra no solo aporta una estética impactante, sino que se integra en la trama como un elemento narrativo que potencia la tensión psicológica y el misterio.

Un nuevo hogar para una serie con identidad propia y con cambio de dimensión "en lo creativo y en lo presupuestario"

Susana Herreras, directora de ficción original de Movistar Plus+, ha destacado durante la presentación de la serie en el FesTVal el valor del producto dentro del catálogo de la plataforma: “Para nosotros es un lujo tener 'La caza' en Movistar. Tuvimos la oportunidad de continuar lo que se había iniciado ya en TVE con un público fiel. Es un perfil de serie que encaja muy bien en nuestra plataforma. Con este proyecto nos abrimos a otros modelos y a otras estructuras de trabajo. El casting es increíble, y lo vimos como una gran oportunidad”.

Por su parte, José Manuel Lorenzo, productor de DLO Producciones, recuerda cómo surgió la idea de continuar con la ficción: “La serie se había acabado. En aquel momento no teníamos intención de seguir adelante. Nos llamaron y barajamos la posibilidad de continuar. Pensamos que los actores se habían quedado con ganas de más. Para nosotros fue una suerte porque la serie cambió de dimensión: en lo creativo y en lo presupuestario”.

El creador y guionista Agustín Martínez resalta el carácter personal de la serie: “Yo disfruto mucho con La caza. Es un proyecto muy personal. Cada historia está cerrada, ese es el truco para llegar a una cuarta temporada. Teníamos claro que habíamos terminado un ciclo, una trilogía, y ahora había que dar un salto de calidad. Yo voy eligiendo los lugares de las tramas dependiendo de la historia que quiero contar. Irati puede ser un lugar precioso, pero también un lugar que da mucho miedo”.

Ante la pregunta de una hipotética nueva temporada, Agustín declara que aún no tiene nada pensado, pero en cualquier caso, “quiero volver a Monteperdido, pero será para cerrar la serie. En ese pueblecito se creó la magia y es donde nació esa familia que ha seguido temporada tras temporada”.

Un reparto de lujo

Megan Montaner y Félix Gómez están acompañados en 'La caza. Irati' por Silvia Alonso, Roger Casamajor, Ángela Cremonte, Eloy Azorín, Marian Hernández, Carla Campra, Miguel Garcés, Claudia Salanueva, Pablo Louazel, Daniel Lorenzo, Unai Mayo y María Romanillos, entre otros.

Durante la presentación, Megan Montaner confesó lo especial que ha sido reencontrarse con su personaje: "Mi personaje fue un reto y ha sido uno de los que más me ha hecho aprender profesionalmente. Echaba mucho de menos al personaje. Ha sido un viaje increíble. ¿Cómo no iba a echar de menos a Sara y a La caza?”.

También regresa Félix Gómez como Selva, un personaje clave para el desarrollo de la trama: “Este personaje es un regalo porque llegó en un momento difícil. Ha sido como un renacer. Selva está totalmente alejado de mi forma de ser, por lo que interpretarlo ha sido un reto. Es el personaje al que siempre querría volver”.

Entre las nuevas incorporaciones destaca Silvia Alonso, que interpreta a un personaje cargado de misterio: “Mi personaje tiene algo inquietante, no sabes muy bien por dónde va a salir. Agustín no me contó demasiado sobre él, así que lo he interpretado sin conocer todos sus matices. He estado “muy vinculada” a La Caza por mi amistad con Megan Montaner e incluso acudía al rodaje a verla. Estuve a punto de estar en otras temporadas, pero al final no pudo ser. Por eso ahora estoy muy contenta de estar aquí. Ha sido un gusto y querría seguir una y otra temporada más”.

Así es 'La Caza. Irati'

La cuarta temporada de 'La caza' transcurre en la selva de Irati (Navarra). Más de 20.000 hectáreas de bosque que convierten a nuestra selva en uno de los parajes naturales más grandes de Europa. Un equipo de la UCO se traslada hasta allí cuando los habitantes de una pequeña aldea descubren el cadáver de una mujer asesinada. En esta ocasión, el teniente Ernesto Selva trabajará a las órdenes de Gloria Mencía, una joven inspectora que ha sabido ganarse la confianza del coronel Figueroa. El teniente ha perdido la ilusión por su trabajo y piensa en dejar el Cuerpo. Pero Ernesto no cuenta con la incorporación de Sara Campos que, después de perder a Víctor (su ex pareja), completó su formación académica y ahora trabaja como psicóloga en la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil. La ayuda de Sara será clave, pues los misteriosos asesinatos y las desapariciones se siguen sucediendo en Irati y, por primera vez, nuestros investigadores barajan la idea de un nuevo asesino en serie que se esconde en lo más profundo de un bosque inmenso rodeado de historias y viejas leyendas.

Con este estreno, ‘La caza’ da el salto a Movistar Plus+ tras tres temporadas emitidas en TVE, consolidándose como una de las series españolas más aclamadas por crítica y público, gracias a su capacidad para combinar drama, suspense, personajes complejos y entornos naturales únicos.