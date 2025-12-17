La ambiciosa lista de 60 películas que estrena RTVE Play esta Navidad, con una ganadora de 4 Oscar

RTVE Play prepara una programación de altura para celebrar las navidades con todos los espectadores sumándose a todo lo que ha preparado RTVE para las fechas navideñas. La plataforma de streaming de la cadena pública prepara el lanzamiento de Navidad Cine Club Play, un nuevo espacio que incorporará 60 películas imprescindibles y algunas las obras más destacadas del cine independiente y del cine de autor más reciente.

Con ello, RTVE Play le hará un auténtico regalo a los grandes amantes del cine con películas tan premiadas como 'Parásitos', 'La peor persona del mundo', 'Un asunto de familia', 'Los miserables' o 'Cafarnaúm', entre muchos otros títulos que se incorporarán a su catálogo.

Por si fuera poco, RTVE Play dedicará los sábados de navidad a una programación especial dedicada al cine con el estreno de 30 películas el 20 de diciembre y otras 30 cintas desde el 27 de diciembre.

Con esta iniciativa, Cine Club Play se consolida como un punto de encuentro para cinéfilos, ofreciendo películas premiadas en los principales festivales internacionales y galardonadas con Premios Óscar, junto a una amplia variedad de géneros que van del drama al thriller, pasando por la comedia y las grandes adaptaciones literaria. Esta nueva propuesta complementa la oferta cinematográfica de RTVE Play y se suma a Somos Cine, con más de 300 títulos de cine español.

Las películas que estrenará RTVE Play esta Navidad

Entre las películas que estrenará RTVE Play a través de este Cine Club Play se encuentran títulos ganadores de varios premios Óscar como 'Parásitos' (que se alzó con cuatro galardones en 2019 incluyendo el de Mejor Película y Mejor Dirección) o 'Drive my car' (Mejor Película Internacional en 2021). También se suman otras cintas como 'Un asunto de familia' (Palma de Oro en Cannes), 'La peor persona del mundo' (con dos nominaciones al Oscar y mejor actriz en Cannes) o 'Los miserables' y 'Cafarnaúm' (con nominaciones al Oscar y premiadas por el jurado en Cannes).

El catálogo de Cine Club Play también cuenta con títulos que han sido reconocidos con otros galardones internacionales como 'The rider', 'The farewell', 'El veredicto', 'La ley del menor', 'La sombra del pasado', 'The guilty', 'Girl'o Sorry we miss you'.

Además, incluirá una gran variedad de géneros con dramas como 'El profesor de persa', 'La mujer de la montaña' o 'Viento de libertad' así como películas históricas o basadas en hechos reales como 'Una bolsa de canicas', 'Utoya', '22 de julio' o el true crime 'Crónica de un asesino en serie' así como cintas románticas como 'Martin Eden', 'Clara y Claire', 'Enamorado de mi mujer' y 'El secreto de las abejas'.

Por si fuera poco también estrenará películas como 'Palm Springs', 'Solo las bestias' o 'Reina de corazones' y cintas de temática LGTBI como 'Retrato de una mujer en llamas', 'La doncella', o 'La (des)educación de Cameron Post'.