Mediaset censura el momento en el que Máximo Huerta acusa a Ana Rosa de polarizar por sus editoriales

Si quieres volver a ver la última entrega de 'El programa de Ana Rosa', correspondiente a este lunes 15 de diciembre, comprobarás que en Mediaset Infinity hay una censura de exactamente seis minutos de duración. En concreto, existe un salto temporal desde las 12:20 hasta las 12:26 horas. Esos seis minutos de emisión en Telecinco no se encuentran disponibles en la plataforma de consumo bajo demanda del grupo audiovisual. Casualmente, en ese momento es cuando se ha producido un 'choque' entre Ana Rosa Quintana y Máximo Huerta que desgranaremos a continuación.

Antes, pongamos contexto. El magacín ha realizado un pequeño reportaje sobre una noticia de El País que se titulaba de la siguiente manera: "Un 14% de los españoles ha roto en el último año con amigos o familiares por discusiones políticas". "España se polariza", enfatizaba la voz en off del periodista que ha elaborado la pieza en cuestión; en la que se han aportado datos como el de que 3 de cada 5 españoles reniega de hablar de la actualidad política para evitar conflictos y enemistades.

"Amistades rotas por discutir de política en Navidad", rezaba el rótulo que 'El programa de Ana Rosa' ha colocado en la pantalla de Telecinco mientras se abordaba este asunto. Y es que, según el estudio que se estaba tomando como referencia, ese tipo de disputas alcanza su punto álgido en estas fechas navideñas de grandes y recurrentes reuniones familiares.

"En este sofá ya es más que evidente la polarización", ha apostillado tras el vídeo Jano Mecha, copresentador del formato, pues había posturas muy divergentes entre algunos colaboradores. Y Máximo Huerta, sin cortarse un pelo y a bocajarro, ha asestado un afilado palo a Ana Rosa Quintana, a la que ha situado como una de las mayores polarizadoras del programa. "En este sofá hay una que polariza más que el resto, que eres tú", le ha soltado el periodista en pleno directo.

"¿Lo dices por el spot?", ha reaccionado la presentadora de Telecinco, aludiendo al anuncio de Navidad de Campofrío que tanta controversia está causando. En el spot la multinacional de alimentación denuncia precisamente la polarización, pero entre los rostros que han participado se encuentra Ana Rosa, que aparece ironizando con el "me gusta la fruta", el eufemismo que usó Isabel Díaz Ayuso tras llamar "hijo de p***" a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

"Lo digo por todo y por tu análisis del inicio", ha aseverado Máximo Huerta, dejando meridianamente claro que se refería al spot, por supuesto, pero también a sus incendiarios editoriales de cada mañana. "Yo no polarizo. Perdóname, yo no polarizo. Yo soy una periodista que lleva muchos años viendo lo que estaba pasando con este Gobierno y con este Presidente. Llevo muchos años denunciándolo y me ha costado sangre, sudor y lágrimas", le ha confrontado Quintana.

"Creo que el PSOE no debe caer por culpa de Pedro Sánchez, porque él y su equipo son otra cosa y me parecería horrible que el PSOE llegara a la irrelevancia porque es un partido necesario para nuestra democracia. Yo no estoy en contra del PSOE; estoy en contra de lo que están haciendo estas personas del partido", ha argumentado Ana Rosa, que, con estas palabras, ha venido a constatar que lo suyo no es una cruzada con el partido socialista sino una batalla personal contra Pedro Sánchez y su núcleo duro.

Después de este acalorado debate, 'El programa de Ana Rosa' ha cambiado de tema y ha pasado a tratar el asesinato del cineasta Rob Reiner y de su mujer Michele Singer Reiner, cuyos cuerpos han sido hallados sin vida con múltiples cuchilladas en su mansión de Los Ángeles. Unos hechos por los que su hijo, principal sospechoso para la Policía, ha sido detenido.

Pues bien, con el contexto ya puesto sobre la mesa, volvemos al inicio de este artículo y a esa sorprendente censura. Mediaset, por las razones que sea, ha decidido no solo suprimir el intervalo de tiempo en el que se ha originado el 'encontronazo' entre Ana Rosa y Máximo Huerta, sino que ha eliminado por completo todo ese bloque en el que se contendía sobre polarización. En total, un bocado de seis minutos a la emisión.

Para más señas, Mediaset Infinity salta del momento en el que se abordaba la comparecencia de Pedro Sánchez hoy en Moncloa para hacer balance del curso político (12:20 horas) a la noticia del posible parricidio de Rob Reiner y su esposa (12:26 horas); desapareciendo así la pieza-reportaje sobre las riñas familiares por discrepancias políticas y el coloquio que le ha seguido en plató que ha desembocado esa acusación de Máximo Huerta a la comunicadora.