Máximo Huerta entra el trapo con este hachazo a Ana Rosa tras el polémico anuncio de Campofrío

Este lunes, Pedro Sánchez había convocado a la prensa para hacer una comparecencia en la que iba a hacer balance del año y a responder a todas las cuestiones que han puesto al gobierno en peligro entre los casos de corrupción y los escándalos de abusos sexuales en el PSOE. Como era de esperar, Ana Rosa Quintana ha cubierto dicha comparecencia en 'El programa de AR' en directo.

En plena sección de 'El aperitivo', Máximo Huerta caldeó el debate al acusar a su 'jefa' de polarizar a la sociedad con sus alegatos contra Pedro Sánchez. Una acusación que no gustó nada a Ana Rosa Quintana, quien estos días precisamente está en boca de todos por ser una de las protagonistas de la campaña de Campofrío para esta navidad que denuncia precisamente la polarización y en la que la presentadora ironiza con el "me gusta la fruta".

"Hay una que polariza más que el resto que eres tú", le soltaba Máximo Huerta tras la emisión de un vídeo que hablaba de cómo podía afectar la situación polarizada que se vive en la sociedad en las cenas de navidad. "Lo dices por el spot", cuestionaba entonces Ana Rosa. "Por el spot y por todo, y por tu análisis del inicio", replicaba el colaborador y ex ministro del primer gobierno de Pedro Sánchez.

Era entonces cuando Ana Rosa Quintana se plantaba por lo que le estaba acusando su compañero. "Yo no polarizo, perdóname", le corregía la presentadora. "Ella describe", se escuchaba decir a Ketty Garat. "No la defiendas ehhh", le advertía Máximo Huerta a su compañera.

"No. Yo soy una periodista que lleva muchos años viendo lo que estaba pasando con este Gobierno y con este presidente", se defendía la periodista visiblemente molesta con que se le señale como culpable de la polarización. Pero además, Ana Rosa aprovechaba para revelar el alto precio que paga por ser una de las principales azotes de Pedro Sánchez y su Gobierno. "Y que me ha costado sangre, sudor y lágrimas y que ahora se está demostrando de que todo era verdad", seguía diciendo sin pudor.

Asimismo, Ana Rosa Quintana dejaba claro que ella no quiere que el PSOE caiga porque considera que es un partido muy importante en nuestra democracia. "Yo creo que el Partido Socialista no debe caer por culpa de Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez y sus adlátares y su equipo son otra cosa", aseveraba.

"Me parecería horrible que el PSOE llegara a la irrelevancia porque es un partido necesario para nuestra democracia. Yo no estoy en contra del PSOE, yo estoy en contra de lo que están haciendo estas personas del Partido Socialista, y estoy en contra del silencio de muchos alcaldes, concejales, militantes, gente absolutamente honrada que se van a ir por el desagüe por culpa de Pedro Sánchez", terminaba puntualizando.