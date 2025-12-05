Ana Rosa polemiza con lo que sentencia contra la decisión de TVE de retirar a España de Eurovisión por Israel

'El programa de AR' ha puesto el foco durante su emisión de este viernes en la tajante determinación de RTVE de cortar lazos con Eurovisión tras confirmarse la participación de Israel durante la última asamblea de la UER. Así, Ana Rosa Quintana no ha dudado en pronunciarse sobre la decisión del ente de retirar a España del certamen para condenar el genocidio en Gaza que continúa blanqueándose a través de la presencia del país en el concurso año tras año.

"A mí me da igual que España vaya o no vaya a Eurovisión. El resto de países, menos estos cuatro, están de acuerdo con la matanza de niños. ¿A todo el mundo se le olvida que Pedro Sánchez estuvo en la firma del tratado de paz?", ha comenzado clamando la presentadora, echando por tierra la postura de RTVE y obviando que, más allá de condenar el genocidio, la corporación pública también se ha plantado ante la constante intromisión del Gobierno israelí en las votaciones del certamen edición tras edición.

Ana Rosa Quintana sobre la retirada de España en Eurovisión: "Esto es llevar a un festival friki al terreno político"

"La paz es débil y se puede romper en cualquier momento. Pero, ¿hemos firmado la paz o no?", insistía Ana Rosa Quintana mientras Bibiana Fernández, presente en la tertulia de 'El programa de AR' este viernes, salía en defensa de la decisión de José Pablo López, presidente de RTVE. "Estoy personalmente satisfecha y contenta con la decisión que se ha tomado porque cuando Rusia invadió Ucrania, que son dos países con dos estados y dos ejércitos, se echó a Rusia y nadie dijo nada, estuvimos todos de acuerdo", ha comenzado explicando la colaboradora.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'

Así, la actriz no dudaba en comparar la masacre que Israel sigue perpetrando en territorio palestino con la invasión a Ucrania iniciada en 2022. "En estos momentos, que Israel ha hecho lo mismo con Palestina, con la diferencia de que Palestina no tiene un ejército…", ha sentenciado la tertuliana sin convencer a la periodista, que reducía el festival de la canción a un evento "friki" que debe rehuir de debates políticos y conservar su "esencia lúdica y cultural".

"Esto es llevar a un festival friki, porque es un festival friki de toda la vida de Dios, al terreno político. Que siempre ha sido medianamente político, pero dentro de lo friki", ha sentenciado Ana Rosa Quintana, que más tarde retomaría la premisa de apoyar o no la participación del país en el festival. "Entonces Alemania está blanqueando a Israel", señalaba entonces la comunicadora reavivando el debate.

"Alemania tiene un problema y es que ha estado en el lado equivocado de la Historia dos veces. Primero, por haber cometido la barbaridad de matar a seis millones de judíos y, en nombre de aquello, está perdonando situaciones que a mí me parece que no son aceptables", subrayaba Bibiana Fernández, manteniéndose firme en su defensa de la postura de RTVE para finalmente coincidir con la presentadora en que la política no debería determinar la participación en el festival.

Sin embargo, terminaba haciendo ver a Ana Rosa Quintana que la decisión del ente público tenía un claro fundamento moral imposible de ignorar. "Según la decisión de RTVE, tampoco los deportistas españoles deberían participar en los Juegos Olímpicos", ha añadido entonces la presentadora de Telecinco en un intento de dar otra vuelta a la determinación de RTVE. "Lo normal sería que no participase Israel. Rusia no participa en los deportes de equipo de las Olimpiadas", terminaba advirtiendo su compañera.