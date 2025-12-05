Máximo Pradera reacciona de un modo inimaginable a la decisión de TVE de abandonar Eurovisión por Israel 

Este jueves, 4 de diciembre, se conocía la decisión de la UER sobre la polémica participación de Israel en Eurovisión. Tras la votación en la que han decidido que el país se mantenga en la próxima edición del festival, RTVE ha anunciado que cumplía su palabra de retirarse.

Fue el pasado mes de septiembre cuando el Consejo de Administración de RTVE acordó que España abandonaría Eurovisión si Israel formaba parte. Además, la corporación pública que preside José Pablo López también ha anunciado que RTVE no emitirá ni la final del festival, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni tampoco las semifinales de los días 12 y 14.

"Lo sucedido en la Asamblea de la UER confirma que Eurovisón no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado", ha escrito el presidente de RTVE, José Pablo López, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado.



RTVE se retira de Eurovisión.



Aquí nuestra posición👇https://t.co/DRA8l1SV6O a través de @rtve — José Pablo López (@Josepablo_ls) December 4, 2025

Las reacciones a esta decisión histórica no se han hecho esperar. La inmensa mayoría de los usuarios de X celebran que el ente público haya cumplido lo acordado. Aunque, sin duda, una de las opiniones más contundentes ha sido la del escritor Máximo Pradera, quien, a través de su cuenta de X, ha atacado duramente a Eurovisión.

"El primer año sin pasar vergüenza ajena", ha empezado escribiendo Máximo Pradera, dejando claro que Eurovisión no es 'santo de su devoción'. "Ni zorras nebulosas, ni gallos manelianos, ni divas de baratillo. Como dirá Drexler: SILENCIO", ha sentenciado el comunicador.

El primer año sin pasar vergüenza ajena 👏👏👏



Ni zorras nebulosas, ni gallos manelianos, ni divas de baratillo.



Como diría Drexler: SILENCIO. https://t.co/8MfTZ0LaEe — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) December 4, 2025

RTVE considera "insuficientes" las medidas anunciadas por la UER

RTVE junto a otros siete países ha solicitado por escrito la votación secreta en la Asamblea. Sin embargo, la presidenta de la UER ha denegado la realización de una votación específica sobre la participación de Israel. Una decisión que acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del certamen europeo y confirma presiones en torno al mismo.

En un comunicado, la UER ha señalado que los miembros han respaldado "una serie de cambios específicos en el reglamento del Festival de la Canción de Eurovisión, diseñados para reforzar la confianza, la transparencia y la neutralidad del evento".

Sin embargo, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha explicado en su intervención ante la Asamblea previa a la votación, que la Corporación "reconoce y valora" las medidas adoptadas por la UER para defender los principios y valores centrales del certamen. Pero considera que dichas medidas son "insuficientes", reiterando sus "serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026".

"No deberíamos aceptar dobles raseros"

"La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral", ha añadido Morales, mostrando su preocupación por la "instrumentalización" del voto en las últimas ediciones y la ausencia de sanciones.

"No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y trasparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos", ha sentenciado.

Además de España, son varios los países que han decidido retirarse de Eurovisión 2026 tras la Asamblea de la UER. Por el momento Países Bajos, Irlanda, Eslovenia y Bélgica ya han anunciado que no participarán. A ellos se podría sumar Islandia.