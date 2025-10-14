Ana Rosa no tolera que se dé veracidad al CIS en su programa y censura a Máximo Huerta: "Eso es mentira"

A Ana Rosa Quintana le sigue resonando en la cabeza el último sondeo del CIS que mide la intención de voto de cara unas próximas elecciones y que otorga al PSOE un 34,8% en intención de voto frente al 19,8% del PP, acechado por Vox (17,7%). Un barómetro al que no confiere ninguna credibilidad y un organismo al que se acusa de estar al servicio de Sánchez.

Por eso, cuando Máximo Huerta ha dicho que la falta de presupuestos o los presuntos escándalos de corrupción no afectan al Gobierno a nivel de encuestas, aludiendo a ese último CIS que apunta a una ventaja del PSOE sobre el PP de 15 puntos, la presentadora le ha confrontado.

"Pero aun así eso al CIS no afecta, ni al CIS ni a otras encuestas", ha afirmado el colaborador. "¿Al CIS no afecta? Al CIS es que no le afecta nada, el CIS es de Marte", ha ironizado Ana Rosa Quintana, volviendo a cuestionar la fiabilidad del organismo dirigido por Tezanos.

"¿Tú crees en el CIS? ¿El último CIS te lo crees?", le ha preguntado Quintana a Máximo Huerta. "Bueno, fue la única encuesta que acertó (en las pasadas elecciones)", ha recordado él. "Es que no es verdad eso. Eso es una mentira repetida muchas veces", le ha encarado Ana Rosa, que no estaba dispuesta a permitir una defensa del CIS en su programa.

"Es un mentira tan repetida como que el informe de la UCO no dice que hay financiación irregular, una mentira de la misma categoría", ha apostillado Ketty Garat. "Bueno, no me juntes los temas", ha cortado Máximo Huerta cuando ha visto que se le han echado encima por su reconocimiento al CIS.