La inocultable reacción de Ana Rosa al enterarse en directo de que el PSOE ganaría al PP por 15 puntos según el CIS

A Ana Rosa Quintana le ha pillado en directo en 'El programa de AR' el último barómetro que ha publicado el CIS este lunes sobre intención de voto. "Que se paren las máquinas. Han salido los datos del sondeo del CIS sobre intención de voto de cara a las elecciones generales... cuando sean", ha exclamado la presentadora, haciendo un alto en la escaleta del magacín de Telecinco.

Acto seguido, antes de dar paso al periodista Álvaro López para que desgranara las cifras, la comunicadora de Mediaset no ha podido ocultar su reacción: "Yo solo digo una cosa: si yo soy Pedro Sánchez desde Egipto convoco las elecciones porque es que va a arrasar", ha verbalizado con retranca, prueba de que estos resultados no son para nada de su agrado.

"No para de insuflarle ánimos José Félix Tezanos a Pedro Sánchez", ha apostillado Álvaro, siguiendo con el chascarrillo. "Atención porque el PSOE le otorga un 34,8%, es decir, Sánchez subiría más de tres puntos respecto a las elecciones de 2023. Con la que está cayendo, Sánchez subiría más de tres puntos", ha enfatizado el periodista en referencia a los presuntos casos de corrupción que han golpeado a la formación socialista.

En el otro lado de la moneda, el Partido Popular que, con un 19,8%, se dejaría 14 puntos de intención de voto según ese CIS y se quedaría a apenas dos puntos de Vox (17,7%). La formación de extrema derecha de Santiago Abascal obtendría cinco puntos más que en los anteriores comicios. Así, PSOE y Vox son los partidos que más crecen en perspectiva de voto. Por su lado, a Sumar le atribuye un 7,7% (aunque el partido de Yolanda Díaz se dejaría cinco puntos) y a Podemos un 4,9%.

"Es muy curioso que el PSOE con Sumar lograría gobernar otra vez", ha soltado Ana Rosa Quintana, dejando caer que para ella no es creíble el CIS. De hecho, no es la primera vez que se desacredita a la empresa dirigida por Tezanos, a la que se acusa de organismo propagandístico al servicio del gobierno de Pedro Sánchez. "Choca con lo que dicen el resto de encuestas", ha apuntado Jano Mecha, copresentador de 'El programa de Ana Rosa'.

Por último, un tanto airada, la presentadora de las mañanas de Telecinco, máximo azote del Presidente del Gobierno, ha vuelto a dejar una irónica y elocuente frase: "Está tardando mucho Sánchez en convocar elecciones con estos datos, vamos".