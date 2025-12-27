Los 10 estrenos de películas en el último fin de semana de 2025 en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o SkyShowtime

Sin darnos cuenta, ya estamos ante el último fin de semana del año. Adiós 2025, hola 2026. Esperamos que nos trates un poco mejor, y que enero comience con fuerza y con ganas, ¿verdad? Aunque no ha sido un año especialmente revolucionario en cuanto a estrenos de series, sí que nos han llegado grandes títulos a lo largo de los 12 meses, al igual que una buena tanda de películas. Y aunque no tantas originales, sí que el último fin de semana siguen estrenándose interesantes títulos para despedir el año. Ahí tenemos la navideña original que supone el debut en la dirección de Kate Winslet: 'Adiós, June', con un guión escrito por su propio hijo.

Pero este fin de semana es la única película original de plataformas. El resto son historias que ya pudimos ver en cines y que ahora llegan al streaming. Por ejemplo, tenemos el estreno de 'Cómo entrenar a tu dragón', uno de los grandes éxitos del año, y que muestra que se puede hacer una adaptación a acción real con cariño y mimo, si se respeta el material original animado. También nos llega 'La muerte del unicornio', la nueva propuesta de terror de Jenna Ortega y Paul Rudd. O las españolas 'Los futbolísimos 2' y 'El Talento', esta última con Ester Expósito como protagonista.

Adiós, June

Sinopsis: Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la vida de cuatro hermanos —y de su exasperante padre— da un giro inesperado como consecuencia del repentino deterioro en la salud de su madre. Mientras todos lidian con la complicada dinámica familiar que genera una posible pérdida, June, con su ingenio inagotable, toma el control de su propia despedida con un humor mordaz, verdades sin filtro y muchísimo amor.

Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall, Helen Mirren, Stephen Merchant o Jeremy Swift acompañan a Kate Winslet en su debut como directora (además de protagonista) de este dramedia navideño que llega a Netflix justo por Nochebuena. Aunque tendrá un estreno limitado en cines, eso solo será en Estados Unidos y Reino Unido. Pero es que una de las cosas más interesantes es que el guion es obra de su hijo, Joe Anders. "Joe sentía que 'la gente pensará que solo he conseguido esto porque eres mi madre', y yo no dejaba de decirle: 'si el guion es una mierda, sí. Pero no lo es'", contó la actriz en una entrevista para The Hollywood Reporter.

Kate Winslet es, sin duda, una de las mejores actrices de su generación. Ha sido nominada a 7 Premios Oscar (ganando uno de ellos por 'El lector'), y 14 Globos de Oro (ganando 4 veces, 2 el mismo año). Y además es buena noticia que regrese al mundo de las películas navideñas. Suya es 'The Holiday', una de esas obligatorias para ver todos los diciembres. Y 'Adiós, June' busca convertirse en un clásico navideño, pero más en la línea de 'La joya de la familia'. Es decir, dramedia con toques tiernos y, sobre todo, muy lacrimógena.

Plataforma: Netflix

Fritos a balazos

Sinopsis: Un expolicía y padre de familia, que ha trabajado en secreto para la mafia, ve su vida y la de los suyos amenazada. Cuando un nuevo jefe en la banda se hace con el poder, tendrá una noche para sacarlos de la ciudad.

Kevin James, que sobre todo ha destacado por sus papeles de comedia, se mete de lleno en este thriller dramático con un toque trash muy interesante, junto a Christina Ricci, la eterna Miércoles Addams antes de que llegara Jenna Ortega. Dirigida por Edward Drake, se trata de una buena película de acción repleta de tiros por doquier. Y cuando decimos repleta, queremos decir REPLETA. Eso sí, qué bien que Ricci esté teniendo una nueva época en la que podamos verla en diferentes proyectos. Una de las actrices más interesantes de los 90, injustamente olvidada, pero que se resiste a desaparecer. La película es una suerte de 'John Wick' pero sin el carisma brutal de Keanu Reeves.

Plataforma: Prime Video

Strangers. Capítulo 2

Sinopsis: De camino a su luna de miel, el vehículo de una pareja se avería, obligándoles a refugiarse en un remoto Airbnb. Al caer la noche, tres desconocidos enmascarados los aterrorizan hasta el amanecer.

Ha llovido mucho desde que se estrenara 'Los Extraños' e iniciara todo un subgénero del cine de terror como es el de home invasion. Con Liv Tyler como protagonista, se convirtió en una película de culto, y dio lugar a una secuela bastante peor, y a una nueva trilogía que busca ampliar todo el universo en torno a lo creado en la primera entrega.'Strangers: Capítulo 1' funcionó bien en taquilla, repitiendo la fórmula pero cambiando algo en su final: la protagonista sobrevive. En esta segunda entrega, seguimos a la protagonista tratando de huir a través de un pueblo en el que parece que todo el mundo está en su contra. Una propuesta diferente, y que no deja respiro, firmada por Renny Harlin.

"Definitivamente hay pros y contras en hacer lo que hicimos", contó Madelaine Petsch a Aullidos, sobre las dificultades de rodar las tres películas a la vez. "Los pros son que estás en personaje todo el tiempo, no vuelves a hacer una secuela tras otra. Estás aislado, así que no recibes comentarios de los fans. Es como si no hubiera ruido, simplemente estás haciendo tu trabajo en un lugar. Lo difícil es que estás rodando tres películas a la vez, pero me lo tomé como una película larga, pensé que podía hacer mi trabajo correctamente porque nada se rueda cronológicamente"

Plataforma: Prime Video

El talento

Sinopsis: En una lujosa fiesta de la alta sociedad, Elsa, una estudiante de violonchelo con mucho talento, celebra el aniversario de su amiga Idoia. Rodeada de glamour y promesas de éxito, su noche da un giro inesperado cuando recibe una llamada de su madre. Lo que su madre le pide pone a Elsa en una encrucijada: tiene la posibilidad de sacrificarse para asegurar su futuro, pero a costa de su propia dignidad. Entre la música, el privilegio y la moral, Elsa deberá decidir quién es y hasta dónde está dispuesta a llegar.

'El talento', dirigida por Polo Menárguez y producida por Reposado SL y The Mediapro Studio, se trata de una libre adaptación de 'La señorita Else', la obra escrita en 1924 por Arthur Schnitzler (autor del clásico de culto 'Eyes Wide Shut', dirigido por Stanley Kubrick, y con Tom Cruise y Nicole Kidman como protagonistas). Con guion a cuatro manos entre Menárguez y Fernando León de Aranoa, que también produce, se trata de un thriller dramático repleto de giros, y con una interpretación sobresaliente de Ester Expósito.

"He tenido la suerte y el privilegio de poder elegir. Quiero construir una carrera que, cuando mire atrás dentro de unos años cuando en unos años, diga: 'Cada proyecto lo hice por algo'", explicó Expósito en una entrevista para Fotogramas. "Independientemente de cómo resulten después, quiero hacer proyectos que me motiven, que me muevan, que me interesen, que me inspiren de alguna manera u otra, no. Y entonces todo lo que no sea eso, si tengo el privilegio de poder decir que no, lo hago. Es fundamental saber decir que no. Es más importante decir no que decir sí".

Plataforma: Movistar Plus+

Una película de Minecraft

Sinopsis: Bienvenido al mundo de Minecraft, donde la creatividad no sólo ayuda a crear, sino que es esencial para la supervivencia. Cuatro inadaptados, Garrett "El Basurero" Garrison, Henry, Natalie y Dawn, se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación.

La crítica la destrozó. Pero la taquilla la encumbró. Actualmente es la segunda película más taquillera del año (solo por detrás de la china 'Ne Zha 2'), con más de 900 millones de dólares. Protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, nos adentra en el mundo del videojuego de 'Minecraft', muy en el estilo de las últimas entregas de 'Jumanji'. Y aunque todo es bastante caótico e hiperbólico, su humor funciona, y conectó con los niños de una forma perfecta. "Hay tanta violencia, guerra y odio. Y eso es lo que me encanta de esta película: hay mucho amor y mucha creatividad. También hay algo de ira y violencia, pero al final se trata de amistad y de trabajar juntos para hacer del mundo un lugar mejor". Así habló de la película en The Hollywood Reporter su protagonista Jack Black. Y es que 'Minecraft' puede que sea uno de los videojuegos más populares ya no solo de la última década, sino de la historia reciente. Casi al nivel de 'Los Sims'. Ahí es nada.

Plataforma: Movistar Plus+

Los futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata

Sinopsis: Pakete y sus compañeros del Soto Alto FC forman una pandilla inseparable, pero el pacto de Los Futbolísimos peligra: una estafa inmobiliaria les ha dejado sin campo donde jugar y a su pueblo sumido en la ruina. Para seguir en la liga intercentros tendrán que ganar al equipo de Los Justos, unos rivales especialmente complicados, con una capitana un tanto “pirata” que les meterá en más de un lío: Se verán involucrados en el robo a un banco y el padre de Pakete verá peligrar su trabajo de policía. Para superar todo esto, Los Futbolísimos tendrán que agudizar su ingenio y permanecer más unidos que nunca…

Si hay un fenómeno literario en España en los últimos años en el terreno infantil, ese es, sin lugar a dudas, la saga de ‘Los futbolísimos’ creada por Roberto Santiago. Con 29 números publicados hasta la fecha (el último en diciembre de 2025), es una saga que no deja de crecer y que cuenta con miles de fans entre los más pequeños. Era cuestión de tiempo que llegara el mundo audiovisual y quisiera adaptarlo. Y ahora llega una nueva entrega (estrenada en cines este 2025) que podremos ver en Movistar Plus+. Es cierto que, quizá, todo esto habría funcionado mejor en una serie, animada o de acción real. Porque teniendo en cuenta lo que vende en libros, la saga en cine no está haciendo la taquilla esperada.

De todos modos, las películas dirigidas por Miguel Ángel Lamata siguen siendo cine familiar de calidad, y eso siempre es de celebrar. Esta secuela recuerda un poco al clásico de los 80 ‘Los Goonies’ ya que la pandilla futbolera se enfrenta ahora al misterio de un tesoro pirata. La nueva entrega presenta nuevos jóvenes actores, con Nicolás Rodicio como Pakete y Cosette Silguero como Helena, mientras que en el elenco adulto destacan Joaquín Reyes, Arturo Valls, Carmen Ruiz y Miguel Ángel Muñoz.

Plataforma: Movistar Plus+

Ex Maridos

Sinopsis: Los padres de Peter se divorciaron tras 65 años juntos; su mujer le abandonó después de 35 y sus hijos, Nick y Mickey, tienen su propia vida. Cuando Peter vuela a Tulum y se cuela en la despedida de soltero de Nick, la cual ha sido organizada por su hermano Mickey, se da cuenta de que no es el único que está en crisis.

Noah Pritzker dirige esta cinta indie que recuerda a lo que hacía Hollywood en los 90 cuando no estaba encadenada a las plataformas de streaming. Esta historia habla sobre un padre y sus dos hijos, interpretados por Griffin Dunne, James Norton y Miles Heizer. Este último le reconoceremos gracias a la serie 'Por 13 razones'. Una historia sobre la masculinidad frágil y cómo esta puede afectar a toda una generación familiar. "Es cierto que, cuando un papel como este aparece en el que un actor sale en casi cada plano de la película, es imposible para el intérprete no estar involucrado de manera mucho más profunda, también emocionalmente. Así que pensé que era algo lógico y natural ser productor", explicó el mítico actor Griffin Dunne. Un intérprete recordado por sus clásicos de culto de los 80 como '¡Jo, qué noche!' o 'Un hombre lobo americano en Londres'.

Plataforma: Filmin

Cómo entrenar a tu dragón

Sinopsis: En la escarpada Isla Mema, donde vikingos y dragones han mantenido una amarga enemistad durante generaciones, Hipo es un muchacho diferente a los demás. El ingenioso y subestimado hijo del jefe Estoico el Inmenso desafía siglos de tradición haciéndose amigo de Desdentao, un temido dragón Furia Nocturna. Su insospechado vínculo desvelará la verdadera naturaleza de los dragones, poniendo a prueba los cimientos de la sociedad vikinga.

En compañía de la feroz y ambiciosa Astrid y Bocón, el estrafalario herrero del pueblo, Hipo planta cara a un mundo dividido por el miedo y la incomprensión. Pero cuando surge una ancestral amenaza que pone en peligro tanto a vikingos como a dragones, la amistad de Hipo con Desdentao se convertirá en la clave para forjar un nuevo futuro. Juntos, deberán recorrer la delicada senda hacia la paz, volando más allá de los límites de sus mundos y redefiniendo para siempre el significado de ser un héroe y un líder.

¿Quién no ha visto 'Cómo entrenar a tu dragón' a estas alturas? La historia de Hipo y Desdentao, con una trilogía perfecta en animación, es uno de esos clásicos modernos del cine, con Dreamworks en los manos. Muchos criticaron su adaptación a acción real cuando se anunció el proyecto. Pero cuando Dean DeBlois, creador de la saga, se unió como director, las antorchas se fueron apagando. Porque quién mejor que el padre de la historia para adaptarla y llevarla a buen puerto. Y ese fue el resultado, porque esta película venera el material original, y aunque no aporta nada nuevo, es un brillante añadido a la saga, con un Mason Thames perfecto para dar vida a Hipo.

"Tenía que encontrar un punto medio en el que mantuviera todo lo que el mundo adora de él, pero al mismo tiempo reinterpretarlo", explicó Mason Thames en una entrevista para eCartelera. "Por supuesto que podía hacer la voz, pero me parecía una imitación barata. Hablé mucho con [el director] Dean DeBlois al respecto. Encontramos una zona intermedia en la que pudiera decir un par de palabras que sonaran a Hipo".

Plataforma: SkyShowtime

La muerte del unicornio

Sinopsis: Padre e hija, Ridley y Elliot, atropellan a un unicornio con su coche y lo llevan al refugio, en medio de la naturaleza, de un multimillonario director de una farmacéutica.

A24 se ha convertido en los últimos años, y por derecho propio, en una de las productoras más interesantes del Hollywood actual. Ya tiene multitud de clásicos de culto en su haber, e incluso ha ganado Oscars como 'Todo a la vez en todas partes'. Pero también tiene sus traspiés, como es 'La muerte del unicornio'. Una premisa muy interesante y diferente, que es lo que suele caracterizar a la productora, pero que no acaba de llegar a buen puerto, sobre todo por culpa de esa bizarra propuesta.

Aunque al menos tenemos por ahí a Paul Rudd o Jenna Ortega haciendo lo que pueden con ese material tan surrealista. En términos de taquilla fue un fracaso, pero quizá consiga nueva vida con su llegada al streaming. "Todos nos dimos cuenta bastante rápido que la figura importante de toda la producción era Jenna", contó Paul Rudd a la web The Cut. "Parece como si estuviera sacada de otro tiempo".

Plataforma: SkyShowtime

El amigo

Sinopsis: La escritora y profesora Iris ve alterada su cómoda y solitaria vida neoyorquina cuando su mejor amigo y mentor muere repentinamente y le deja en herencia a su querido gran danés de 45 kilos. A medida que Iris establece un vínculo inesperado con el animal, empieza a aceptar su pasado, su amigo perdido y su propia vida interior creativa.

Scott McGehee y David Siegel dirigen la adaptación del libro 'El amigo', escrito por Sigrid Nuñez, que ganó con dicha novela el Premio Nacional del Libro en Estados Unidos, que ya ganaron otros autores míticos americanos como Susan Sontag o Cormac McCarthy. En este caso, se trata de una historia con protagonista perruno, pero al menos huye durante gran parte del metraje de sentimentalismos vacilones, algo muy cliché en las películas con perros de por medio.

"Había tantas cosas que podían suceder en cualquier momento, como multitudes de personas queriendo señalar y tocarle; tráfico, ciclistas, otros perros que quisieran hacer algo más que saludar..." comentó Watts para IndieWire. "Todo el mundo, cada especie, estaba interesado en Bing (el perro), así que si quería que se consiguieran los planos que necesitábamos, tenía que estar en completo control cuando paseábamos. Él es claramente más fuerte que yo. Así que cuando quería caminar a un paso más rápido, tenía que sujetarle de verdad". Vamos, un auténtico handicap para la actriz australiana.

Plataforma: SkyShowtime