Jesús Calleja da el salto de Mediaset a RTVE como gran reclamo de este nuevo formato para La 1 en 2026

Parece que Jesús Calleja explorará nuevos horizontes este 2026 saliendo de Mediaset excepcionalmente para protagonizar uno de los nuevos formatos de TVE. La 1 ya ha comenzado a promocionar 'Rescate al límite', un nuevo espacio en forma de documental en el que varios personajes, entre ellos el aventurero de Cuatro, repasarán el rescate sin éxito de Juanjo Garra, alpinista y cámara que perdió la vida durante una expedición.

Se trata de un nuevo formato que ahondará en la situación límite que el alpinista vivió en Nepal en 2013 antes de fallecer. Conocido por sus arriesgadas expediciones y habiendo participado en programas de TVE como 'Al filo de lo imposible' el montañero era conocido por su camaradería y buena actitud con el resto de compañeros. Durante su paso por La 1, participó en expediciones por Broad Peak, Manaslu, Annapurna, Everest, Karakorum o el Himalaya.

"Si tienes una pierna rota y estás incapacitado, hay que arrastrarte, hay que llevarte", aparece explicando Jesús Calleja en la primera promo que la corporación pública ha lanzado sobre el documental, sin fecha de estreno aún fijada. Así, el presentador dará el salto a la cadena pública después de un año marcado por su protagonismo en Telecinco y Cuatro con formatos como 'Calleja en el espacio' o 'Volando voy'.

Entre las imágenes que sirven como adelanto, aparecen varios compañeros de expedición preocupados por el estado de Juanjo e imágenes de cómo se trató de rescatar al alpinista a más de 8.000 metros de altura. "Una fractura casi te diría que es una sentencia de muerte, en ese punto concreto", aparece explicando otro de los rostros que aparece en el documental, recordando la lesión que terminó costando la vida a Juanjo Garra en Nepal.

"Es la primera vez que se hace en toda la historia de la humanidad, coger a una persona y dejarle con un cable colgado a 7400 metros", sentencia otra de las voces del documental en la que Jesús Calleja jugará un papel importante a la hora de analizar lo sucedido, y que por el momento fija su estreno para "muy pronto" en La 1. "Estos han abandonado a Juanjo", se escucha lamentar en las imágenes a uno de sus compañeros de expedición.

Ya en su día, el equipo de 'Al filo de lo imposible' dedicó unas palabras de afecto al alpinista tras su fallecimiento. "En más de una ocasión nos demostró su forma de pensar, resaltando que los intereses del grupo debían estar por delante de los personales... Juanjo era de los que sabían escuchar, no buscaba la confrontación y procuraba mediar en momentos de tensión", señalaron desde el equipo de TVE.