Telecinco llegó al 0% técnico de audiencia este domingo, en el que fue uno de sus peores días de la historia

Este domingo, 28 de diciembre, queda marcado en rojo en Telecinco y se añade a la relación de mínimos históricos de audiencia. La cadena 'principal' de Mediaset -entre comillas porque precisamente se colocó a tan solo una décima de Cuatro (6,6%)- se desplomó a un demoledor 6,7% de cuota de pantalla media.

Se trata del quinto peor promedio diario de la historia de Telecinco. En él mucho tuvo que ver la película programada en prime time, 'La gran muralla', un film no acorde al target del canal que resultó con un catastrófico 5% de share y apenas medio millón de telespectadores congregados. A continuación, la cinta 'El guerrero Nº 13' prolongó una noche agónica al anotar un 4,5%.

Así, Telecinco se descalabró estrepitosamente en el horario de máximo consumo y fue última opción del público, muy lejos de la gala 'Inocente' de La 1 de TVE (15%) y del nuevo episodio de 'Una nueva vida' en Antena 3 (10,4%). Incluso se situó por detrás de Cuatro con 'Muerte en el Nilo' (7,5%) y La Sexta con 'Black Adam' (5,5%).

Pero esto no fue lo único que mermó la media de la jornada. Lo más preocupante es que una apuesta fija de fin de semana, como es 'Vaya fama', obtuvo un insostenible 5,4% en la sobremesa, siendo mínimo histórico y, como decimos, contribuyendo gravemente a menguar el cómputo global de la cadena.

Y ojo porque un resaltado aparte merece el espacio 'Miramimúsica', un clásico de la madrugada y de la primera hora de la mañana de Telecinco, que llegó al 0% técnico. El programa musical de conciertos y videoclips se movió entre el 0,9% y el 3,5%, pero en el tramo de 7:28 a 8:46 horas anotó un 0,0% según datos de Kantar Media.

Ya a partir de las 8:46 horas, las reposiciones de 'Got Talent' empezaron a levantar ese increíble resultado con un 4,9% y un 6,9% de cuota en sus dos emisiones repetidas hasta 13:11 horas; momento en el que se inició 'Vaya fama', que empeoró las cifras del refrito con ese 5,4% antes mencionado.

Ese mal rendimiento del espacio presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramirez lastró, un día más, a la primera edición de 'Informativos Telecinco' (7,5%). Lo más competitivo de la jornada dominical en la cadena fue 'Fiesta' con Emma García (8,7%) y el informativo de las 21 horas (8,8%).

Con todo, ese 6,7% de cuota de pantalla que Telecinco promedió en el último domingo del 2025 perjudica notablemente el acumulado mensual, ahora en el 8,4%. En resumen, la cadena cerrará el peor mes de diciembre de sus 35 años de historia con toda seguridad.