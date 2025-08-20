Jesús Calleja anuncia acciones legales en un comunicado por este bulo que le salpica: "No va a ser la única denuncia"

Jesús Calleja se ha mostrado muy involucrado estos últimos días en sus redes sociales con la oleada de incendios que afecta a gran parte de España. Desde la distancia, el aventurero ha condenado las llamas que se han desencadenado en zonas como su hogar, León. Es por eso que ha querido condenar de forma inmediata un peligroso bulo que ha comenzado a circular en la red sobre su vinculación con estos fuegos, anunciando medidas legales contra sus autores.

"Los bulos siempre han existido, pero desde que están las redes sociales son cada vez más intensos y es como un caldo de cultivo, porque cada uno puede escribir desde el anonimato e inventarse algo", comienza reflexionando el conductor de 'Planeta Calleja' en un vídeo que ha publicado este mismo martes en su perfil de X.

Jesús Calleja se planta ante los bulos que han surgido sobre él estos días: "Me parece una burrada"

"Lo digo porque muchos de vosotros, sin querer, de una forma ingenua, habéis leído bulos sobre mí. Y me parece una burrada tan grande que digo jolín si esto canta por sí solo. A pesar de ello algunos de vosotros os lo habéis creído", explicaba entonces Jesús Calleja, compartiendo con sus más de 690.000 seguidores en la plataforma la mentira de la que ha sido víctima recientemente.

Bulos, el gran drama de las redes sociales...pero tenemos la ley que siempre es implacable, el caso es que no la usamos, y por primera vez en mi vida la usaré. Feliz por dejar en manos de la justicia a estos individuos pic.twitter.com/BFgKFOY5iv — Jesús Calleja (@JesusCalleja) August 19, 2025

"Entre muchas cosas dicen que tengo empresas de energía renovable, y que estoy muy feliz porque se quemen los bosques y ya puedo yo comprar esos terrenos y poner más placas solares. Entre otras muchas lindezas...", comienza explicando el aventurero. "Ya os digo que yo no tengo ninguna empresa de nada, las únicas placas solares que tengo son las que hay en el tejado de mi casa porque me gusta ser autónomo completamente y poder utilizar la energía que cae encima de mi tejado", aclara Calleja.

"Con empresas de placas solares hablamos de muchos millones de euros, hablamos de multinacionales... En sí mismo, el bulo se cae. Os lo digo de verdad, soy una persona normal y corriente y sí que soy muy comprometido con las causas sociales. A algunos les molesta y bueno, se inventan estos bulos", sentencia Jesús Calleja en su extenso comunicado, donde además anuncia la determinación que ha tomado.

"No va a ser la única denuncia, tenemos localizados bulos igual de bestias"

"Pero he hecho una cosa nueva que no había hecho hasta ahora. Me lo dijo una amiga que es abogada, porque resulta que es facilísimo denunciar a un tipo que te ha hecho un bulo. Cuando un bulo es bulo es muy fácil localizar a quién lo ha hecho, en este caso todas estas barbaridades ya están localizadas y tendrá la pertinente denuncia, investigación y condena", advierte el rostro de Mediaset.

Así, Jesús Calleja deja claros sus planes con quiénes continúen difamando su nombre en redes sociales de aquí en adelante. "Y es lo mejor, el escarmiento. Cuando alguien vea que le tocan el bolsillo, y va a ser importante, verás como se le quita la tontería de hacer estos bulos. Y no va a ser la única denuncia, va a haber más porque tenemos localizados otros bulos igual de bestias", subraya el aventurero.

"Esto es un mensaje para todos aquellos que vayan a hacer bulos, porque a partir de ahora la estrategia cambia. Un bulo chungo, a por él. Todo lo que ocurra con esas denuncias os lo voy a contar porque me parece un experimento social muy interesante. Resulta que la solución la tenemos justo ahí, que es la ley y nunca tiramos de ella", termina sentenciando Jesús Calleja.

