Muchos espectadores dictan la misma sentencia a Dani Fernández y Abraham Mateo tras sus especiales en TVE

Un año más, TVE fue la cadena que más apostó por la Nochebuena con el resto de cadenas emitiendo cine o reposiciones como fue el caso de Antena 3 con 'Tu cara me suena' y Telecinco con 'Bailando con las estrellas'. La cadena pública nos dejó el clásico 'Telepasión' y dos nuevos especiales musicales protagonizados por Dani Fernández y Abraham Mateo.

A diferencia de otros años cuando TVE trataba de buscar un rostro más clásico y otro más joven, este año La 1 quiso dedicar sus dos especiales de Nochebuena a dos de los rostros más jóvenes de nuestra música y que empezaron prácticamente desde niños.

Para abrir la noche después de 'Telepasión', La 1 apostó por el especial 'Me has invitado a bailar' de Dani Fernández. Tras un 2025 lleno de premios, discos de platino, y récords en streaming y de anunciar su gira más ambiciosa para 2026, el que fuera componente de Auryn repasó toda su trayectoria musical tanto en solitario como acompañado.

Así pudimos ver a Dani Fernández cantando con rostros tan dispares como Manuel Carrasco, Sidecars, Amaral, Pablo López, Yerea, Nil Moliner, Ana Mena y Sergio Dalma. En el caso de Amaral, Dani Fernández interpretó uno de los temas más especiales de la banda aragonesa: 'El universo sobre mí' dejando una de las grandes actuaciones de la noche.

Un especial que fue muy alabado por la audiencia en redes sociales. "Gran noche musical en la tele pública de todos y todas. Gracias RTVE por el compromiso y el acceso a la cultura, al arte y a la música de calidad. Gracias", destacaba un usuario en "X".

Gran noche musical en la tele pública de todos y todas. Gracias @rtve por el compromiso y el acceso a la cultura, al arte y a la música de calidad. Gracias #DaniFernandezRTVE pic.twitter.com/wz47cNZvsC — Jesus.G (@gsus_gm_) December 24, 2025

Lluvia de aplausos al especial de Abraham Mateo y su realización y producción

Y si el especial de Dani Fernández muy aplaudido, el de Abraham Mateo no se quedó atrás. Tras 20 años de carrera, el cantante gaditano que se dio a conocer en 'Menuda noche' de Juan y Medio celebró en '20Conmigo' una noche de música y baile junto a grandes amigos y compañeros como Malú, Chanel, Ana Torroja, Lérica, Daviles de Novelda y Rayito.

