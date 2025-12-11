Isabel Preysler tiene que frenar a Tamara Falcó en 'El Hormiguero' por lo que insinúa del libro de sus memorias

Isabel Preysler ha regresado este jueves a 'El Hormiguero' para ocupar una de las sillas de la tertulia de actualidad que Pablo Motos despliega al final de la emisión junto a sus colaboradores. Así, la socialité ha accedido a resolver más dudas sobre sus exitosas memorias, pero cuando ha llegado el turno de Tamara Falcó, la invitada estrella del debate se ha visto obligada a frenar las insinuaciones de su hija.

"El libro habla sobre todo de la familia y de que ahora te sientes preparada y cómoda para hablar", comenzaba señalando la hija de la socialité subrayando el tono honesto y abierto de 'Mi verdadera historia', la publicación que ya acudió a presentar al espacio de Antena 3 en octubre, firmando la emisión más vista de la temporada con un 20,1% de share y 2.416.000.

Tamara Falcó pone contra las cuerdas a Isabel Preysler por este detalle de sus memorias: "¿Por qué voy a mentir?"

"Me siento muy libre para hablar de lo que quiera", puntualizaba entonces Isabel Preysler antes de que su hija gastase su ronda de preguntas. "¿Hay algo que desearías haber hecho distinto?", comenzaba preguntándole Falcó sin obtener una respuesta demasiado elaborada de su madre. "Por supuesto, no puedo decir que todo lo haya hecho bien. Hay cosas que si las tuviera que repetir las haría de otra forma", respondía la invitada sin entrar en detalles.

"¿Qué edad tenías realmente cuando te quedas en la isla atrapada con Junie?", le ha preguntado entonces Tamara Falcó a su madre, haciendo referencia a la historia que la socialité recoge en su libro sobre el novio que tuvo antes de conocer a Julio Iglesias, con el que se llevaba 10 años de diferencia tal y como contó en 'El hormiguero' durante su última visita. "Ya tenía 18 y lo llegué a España justo antes de cumplir los 19", ha respondido rápidamente la invitada.

Pero la colaboradora no tardaba en desacreditar a Isabel Preysler con una risa, dando a entender que esta miente en su edad cada vez que cuenta esa historia porque en ese entonces era menor. "Yo creo que un poquito menos, porque yo hablé con mi abuela al respecto...", ha asegurado la tertuliana de Pablo Motos provocando la impaciencia en su madre. "¿Por qué? ¿Por qué voy a mentir?", señalaba algo alterada.

"No, no. Si me mandaron aquí a España justo después", ha insistido una y otra vez la invitada especial de la tertulia de este jueves, reafirmándose en que llegó a España con 19 años. Y es que, por lo que le confesó a Pablo Motos en octubre, su Junie Kanalaw estuvo marcada por la polémica y los problemas, ya sea por la diferencia de edad o porque el joven era conocido como el playboy por excelencia de la zona.