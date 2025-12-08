Ion Aramendi se ve incapaz de seguir en 'GH 20': "No lo he pasado peor en mi vida. Complicado trabajar así"

Este domingo, 7 de diciembre, Ion Aramendi se vio obligado a abandonar en directo el plató del debate de 'GH 20'. El presentador se encontraba conduciendo la gala con normalidad, hasta que empezó a sufrir un inesperado ataque de tos. Aunque él intentó continuar con el guion, pronto se dio cuenta que le resultaba imposible.

Al ver que le costaba incluso respirar, tuvo que pedir disculpas a la audiencia y a los concursantes, alegando que estaba pasando por un cuadro vírico: "Perdonarme, estoy en un proceso catarral y me ha agarrado la garganta…". Ante la imposibilidad de continuar con el programa, la organización decidió revelarle por el Súper, quien tomó las riendas de la gala para dirigir las nominaciones.

Poco después, Ion Aramendi reaparecía, y, ya más tranquilo, volvía a conectar con la casa. Eso sí, los ojos vidriosos reflejaban el incómodo momento que había vivido. "¿Está llorando?", se percató Cristian. "Vaya tortura, no lo he pasado peor en mi vida. Complicado trabajar así", reconocía el presentador, quien explicó que había sido algo inesperado: "Ha sido complicado para mí gestionar todo el tema, me ha dado un ataque de tos repentino".

Ion Aramendi bromea tras el incómodo momento vivido

Todo quedó en un susto. Él mismo quiso tranquilizar a la audiencia y a todos los presentes asegurando que se debía a un episodio puntual debido al catarro que arrastra: "Nos veremos el próximo domingo, si el catarro me deja", bromeó el comunicador, quitándole hierro al asunto pero poniendo de manifiesto las dificultades a las que a veces se enfrentan los presentadores que conducen programas en directo.

Algo similar a lo que le sucedió a Ion Aramendi le pasó hace unos meses a María Casado mientras conducía 'Informativos Telecinco'. Mientras estaba informando de los incendios forestales del pasado verano, se empezó a atragantar y empezó a toser repetidamente. Tuvo que ser sustituida por su compañera Carmen Corazzini quien, durante cinco minutos, tomó las riendas del telediario.

Pasado este tiempo, la presentadora regresó al plató, muy seria y con la voz algo tomada, sin hacer alusión alguna a lo ocurrido. De esta forma, María Casado puso de manifiesto su profesionalidad, algo que fue muy alabado en las redes sociales, donde el momento no tardó en viralizarse.