Lista completa de colaboradores y horario del Debate de 'Gran Hermano 20' con Ion Aramendi en Telecinco

Tras el estreno de 'Gran Hermano 20' este jueves con Jorge Javier Vázquez inaugurando la espectacular nueva casa en Tres Cantos y la confirmación de los 20 concursantes oficiales, el reality estrenará el próximo domingo su primer debate con Ion Aramendi a partir de las 22:00 horas en Telecinco, aunque arrancará media hora antes en exclusiva en Mediaset Infinity.

Las primeras 48 horas de convivencia en la flamante nueva casa de 'GH20' y las primeras salvaciones entre los 14 nominados, en las que la audiencia jugará un papel crucial, centrarán gran parte de la atención del estreno de 'Gran Hermano: el debate'.

A lo largo de toda la noche, varios de los habitantes de la casa se irán salvando en una serie de decisiones multilaterales, entre las que se encuentra una que tomará la audiencia a través de una votación en la app de Mediaset Infinity.

Por otro lado, los concursantes que entraron a residir en el oasis podrán comenzar a espiar y cotillear a los habitantes de la casa haciendo uso de una serie de trampillas secretas.

Junto a Ion Aramendi estará un nutrido grupo de colaboradores que se encargará de analizar y comentar todo lo que suceda durante la noche y las primeras horas de convivencia. Entre ellos estarán Anabel Pantoja, Bárbara Rey, Carmen Alcayde, Miguel Frigenti y Adara Molinero.

Pero además dos de los ex concursantes de 'GH 19' como Eddy, Violeta y Maica Benedicto se sumarán a la tertulia en la que también estarán presentes los familiares y amigos de algunos de los participantes del programa.