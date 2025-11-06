Atronadora sentencia a la nueva casa de 'Gran Hermano 20', y hay unanimidad: "La mejor de la historia"

'Gran Hermano 20' ha dado su pistoletazo de salida de forma inusual: con Jorge Javier Vázquez por primera vez desde la casa y no abriendo la gala en plató. Y es que el presentador titular de las entregas de los jueves ha sido el encargado de inaugurar la nueva infraestructura, que ahora se levanta sobre Tres Cantos (Madrid).

Una casa que marca un punto de inflexión en la historia del reality de encierro, que emprende una nueva etapa y dice adiós a casi 25 años en Guadalix de la Sierra. Ahora, es un 40% más grande, con casi 1.700 metros cuadrados, y alberga una inversión tecnológica de última generación que va a hacer la producción más versátil, ambiciosa y visual.

Un hogar mucho más habitable, luminoso y sostenible, con nuevas estancias (patios interiores, invernadero, gimnasio indoor), un espectacular salón y, como apuntamos, con la incorporación de los últimos recursos tecnológicos, que multiplicarán las posibilidades creativas, visuales, narrativas y de realización de 'Gran Hermano 20'. El momento ha sido absolutamente apoteósico.

Joder la casa siendo impresionante. Menudo gag #GHEstreno



pic.twitter.com/AYdcD8lxuH — M A R C O S (@Maarcos016_) November 6, 2025

Como principal novedad, la integración del mítico confesionario en el salón, separado por un cristal inteligente que se torna opaco en función de si está ocupado o no. Aunque lo que ha llamado la atención especialmente ha sido el nuevo espacio, nunca visto hasta ahora, que será importante en la mecánica de la edición.

Pues bien, una vez hecha la presentación en detalle de esta nueva casa en la que convivirán los concursantes, siendo el plato fuerte del estreno de 'Gran Hermano 20', los espectadores han dictado su veredicto y hay consenso en la valoración: "La mejor casa de la historia". El shock del público es generalizado, así como los aplausos a Telecinco y Zeppelin (la productora):

La nueva casa de GRAN HERMANO ESPAÑA haciendo HISTORIA siendo la casa MÁS GRANDE de Europa.



La casa es ALUCINANTE.

Toca quitarnos el SOMBRERO #GHEstreno pic.twitter.com/EImJBF2LKA — COMENTÉMOSLO 📺 (@comentemoslo) November 6, 2025

La mejor casa de la historia de Gran Hermano.#GHEstreno pic.twitter.com/7xBSLiDEUh — 🫶🏼 (@realitysdetv) November 6, 2025

https://twitter.com/marujitx/status/1986537971571695644?s=46

La casa es IMPRESIONANTE!!!

Enhorabuena @ghoficial , menudo currazo!!!!



Estoy flipando!!!



¡ASÍ SI! #GHEstreno — La Rana Verde (@LaRana_Oficial_) November 6, 2025

La casa ha superado todas las expectativas 😍😍 #GHEstreno — Paco Martín-Vázquez (@pacomvc_) November 6, 2025

QUÉ

PASADA

DE CASA 😱😱#GHEstreno — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) November 6, 2025

Ni en nuestros mejor sueños habíamos soñado con una casa así MADRE MÍA QUE PUTA MARAVILLA JODER😍😍😍😍😭😭😭😭 #GHEstreno — Adrià🇮🇱 (@_Adry___) November 6, 2025

No me creo que hayan hecho esta casa tan espectacular😭 #GHEstreno — Óscar ✵ 💫🕊 (@oscba1) November 6, 2025

¡La casa es IMPRESIONANTE! #GHEstreno — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) November 6, 2025

Oficialmente la mejor casa de la historia de Gran Hermano España. #GHEstreno pic.twitter.com/7qFZwAwvfK — ¡¡FURBY SIN PILAS!! 𝕏 (@FurbySinPilas) November 6, 2025

La nueva casa es una PASADA #GHEstreno — alejandro (@immoving_away) November 6, 2025

La casa es una auténtica pasada #GHEstreno — Ocurre En Tele (@OcurreEnTele) November 6, 2025

La casa de Gran Hermano 20 es INCREÍBLE! La más bonita de todas las ediciones 😍 #GHEstreno pic.twitter.com/5jR9HvWlmE — V I K Y (@viikygil) November 6, 2025

La casa de GRAN HERMANO España haciendo historia con su CONFESIONARIO con cristales OPACOS.



Esto es IMPRESIONANTE #GHEstreno pic.twitter.com/uAMkKIfZK7 — COMENTÉMOSLO 📺 (@comentemoslo) November 6, 2025

Estoy en shock con el casoplón #GHEstreno — Nαтzielα⁷ 🦩 (@natthswan) November 6, 2025

ESTOY ALUCINANDO CON LA CASA, SIENTO HABERLA CRITICADO #GHEstreno pic.twitter.com/buhVTPvHU9 — 𝔥 ☨ 𝔡 𝔯 𝔬 (@hydrochl0r1de) November 6, 2025

Jorge presenta la nueva casa. Me ha dejado sin palabras, por finnnnn una casa en condiciones. #GHEstreno pic.twitter.com/zjVIuX6iab — cнɛʀʀʏ🍒 (@cherryan__) November 6, 2025

Jorge Javier haciendonos un house tour ✨️



QUE MARAVILLA DE CASA, PELOS DE PUNTA #GHEstreno pic.twitter.com/v9ENLcePVU — ᗴՏTᗴᒪᗩ (@Estela447449144) November 6, 2025

Las dimensiones de la nueva casa es totalmente un plató de televisión

Con techos altísimos, espacios hiperdiáfanos#GHEstreno https://t.co/hIBuKoDjGJ — Barrio Tuétano (@Barrio_Tuetano) November 6, 2025

LA CASA ES INCREÍBLE DIOS #GHEstreno — Naaim Santana Pérez (@naaim_perez) November 6, 2025