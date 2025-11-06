Atronadora sentencia a la nueva casa de 'Gran Hermano 20', y hay unanimidad: "La mejor de la historia"

'Gran Hermano 20' ha dado su pistoletazo de salida de forma inusual: con Jorge Javier Vázquez por primera vez desde la casa y no abriendo la gala en plató. Y es que el presentador titular de las entregas de los jueves ha sido el encargado de inaugurar la nueva infraestructura, que ahora se levanta sobre Tres Cantos (Madrid).
Una casa que marca un punto de inflexión en la historia del reality de encierro, que emprende una nueva etapa y dice adiós a casi 25 años en Guadalix de la Sierra. Ahora, es un 40% más grande, con casi 1.700 metros cuadrados, y alberga una inversión tecnológica de última generación que va a hacer la producción más versátil, ambiciosa y visual.
Un hogar mucho más habitable, luminoso y sostenible, con nuevas estancias (patios interiores, invernadero, gimnasio indoor), un espectacular salón y, como apuntamos, con la incorporación de los últimos recursos tecnológicos, que multiplicarán las posibilidades creativas, visuales, narrativas y de realización de 'Gran Hermano 20'. El momento ha sido absolutamente apoteósico.
Como principal novedad, la integración del mítico confesionario en el salón, separado por un cristal inteligente que se torna opaco en función de si está ocupado o no. Aunque lo que ha llamado la atención especialmente ha sido el nuevo espacio, nunca visto hasta ahora, que será importante en la mecánica de la edición.
Pues bien, una vez hecha la presentación en detalle de esta nueva casa en la que convivirán los concursantes, siendo el plato fuerte del estreno de 'Gran Hermano 20', los espectadores han dictado su veredicto y hay consenso en la valoración: "La mejor casa de la historia". El shock del público es generalizado, así como los aplausos a Telecinco y Zeppelin (la productora):
