'Gran Hermano 20': Lista completa con todos los concursantes oficiales del reality de Telecinco

La vida en directo ya ha comenzado. 'Gran Hermano 20' ha arrancado motores en una nueva casa, que ha abierto sus puertas a 16 concursantes anónimos que te desvelamos a continuación tras ser confirmados por Telecinco de manera oficial.

Antes, conviene destacar que Teresa Colomina, la directora de casting de la productora Zeppelin, confesó que les ha costado mucho diseñar la lista final. "Hemos hecho un doble tirabuzón, toda la gente que se ha presentado ha sido fantástica. Nos ha costado", admitió la responsable en rueda de prensa.

Como ya sucediera en 'GH 19', el casting ha permanecido abierto hasta este mismo jueves en la gala de estreno; por lo que la mayoría de aspirantes se han enterado de su selección en directo, dando lugar a momentos muy emocionantes. Sus edades comprenden entre los 20 y los 50 años y representan todos los rincones del país.

Mamadou Sacko, primer concursante oficial de 'Gran Hermano 20'

El primer confirmado es Mamadou Sacko. Su nombre se hizo oficial en la rueda de prensa de 'Gran Hermano 20'. Tiene 22 años, es administrativo comercial en Renfe y trabaja en las taquillas vendiendo billetes. Por si fuera poco, según ha avanzó él mismo, está iniciando su carrera como modelo.

Procedente de Granollers (Barcelona), Mamadou se define como "empático y de corazón". "Soy una mezcla de sensibilidad, alegría y desastre". Por eso ha sido elegido para formar parte del casting. Respecto a sus relaciones sentimentales, afirma: "Soy arromántico". Ama a su familia de origen africano y adora a su madre. No le gusta ceder, siempre quiere tener razón y afirma ser testarudo y desconfiado.

*Esta lista se irá actualizando conforme Telecinco vaya dando a conocer las identidades de los concursantes