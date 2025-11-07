'Gran Hermano 20' marca el peor estreno de la historia pero logra una audiencia destacada dentro de la actual Telecinco

'Gran Hermano 20' se estrenó anoche en Telecinco con un 15,8% de cuota de pantalla y 889.000 telespectadores de media. La cifra en índice de share fue buena para los tiempos que corren en Mediaset y otorgó el liderazgo de la noche a partir de las 23:15 horas, pero en miles el resultado fue muy flojo.

Aunque hay que verlo con la perspectiva de la televisión de ahora, asistimos al peor estreno de la historia del formato y, por primera vez en 25 años, ha congregado menos de un millón de espectadores, sin ni siquiera llegar a los 900 mil. Esto es algo muy reseñable. No obstante, logró ser, como apuntamos, la oferta líder a cuatro puntos de la segunda opción del publico.

Que ganas teníamos de #GHEstreno llegando en su 1er día al 15.8% de cuota, 889.000 de audiencia media y 2.337.000 espectadores únicos



👁‍🗨 Líder con 4 puntos sobre la 2ª opción



👁‍🗨 25.5% de 25 a 44 años#QueVivaLaTele #Audiencias

Además, la primera hora y media de gala (21:45-23:15 horas), que albergó la esperada inauguración de la nueva y majestuosa casa de 'Gran Hermano', levantando un aplauso gigante de la audiencia, se quedó en un 8,7%. Un resultado bastante exiguo que le colocó muy lejos de 'La Revuelta' (14,3%) pero sobre todo de 'El Hormiguero', que casi le dobló al rozar el 16%.

Con respecto a la temporada pasada, 'GH' pierde 1,6 puntos en share y 164 mil espectadores. Este debut también se coloca por detrás de 'GH Revolution', que hasta ahora ostentaba el más bajo arranque en cuota con un 16,2%. Por eso, el de 'GH 20' se lleva el titular de peor estreno histórico del reality.

Gracias a un informe de la consultora Dos30', podemos analizar con detalle algunos de los resultados más destacados que deja este estreno. Por targets, la gala inaugural de 'Gran Hermano 20' destacó en jóvenes (13-24 años) con un 19,8% y en adultos-jóvenes (25-44) con un gran 25,5%.

En cuanto a la curva minuto a minuto, arrancó por debajo del 13% y finalizó en torno al 23%. Una progresión ascendente en cuota a diferencia de la tendencia en espectadores que, como es lógico, fue decreciendo conforme avanzaba la noche. La emisión alcanzó los 1,4 millones al principio de su tramo central y finalizó por debajo de los 500 mil a las dos de la madrugada.

Por CCAA, el lanzamiento de 'Gran Hermano 20' se colocó por encima de la media (15,8%) en la Comunidad Valenciana (22,7%), Andalucía (20,4%), Resto (20,2%), Navarra (18,2%) y Madrid (16,7%). Donde peor rindió fue en Cataluña (10,7%), Murcia (10%) y especialmente en Baleares (7,8%).