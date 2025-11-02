Un actor de 'Los Serrano' denuncia haber sufrido bullying por culpa de la serie: "Me pegaban e insultaban"

Javier Bódalo se hizo muy popular en nuestro país a raíz de interpretar el papel de Díez en 'Los Serrano'. En la serie se metía en la piel de un joven que sufría el acoso, las burlas y las humillaciones de sus compañeros de clase por su aspecto físico. Sin embargo, en la vida real sufrió situaciones parecidas, como así ha denunciado el actor en el programa 'Código 10'.

"Lo que me hacían en un capítulo llegaba y me lo hacían al día siguiente, cuando se emitía", recuerda Javier Bódalo en el espacio presentado por Nacho Abad en Cuatro. Según cuenta, los problemas llegaron cuando llegó a secundaria y comenzó a trabajar en 'Los Serrano', serie que emitió Telecinco entre el 2003 y el 2008. "Lo cogieron como una costumbre", asegura.

El actor confiesa que le daban "collejas" y recibía "insultos" en el instituto. "Así todos los días hasta tercero de la ESO que decidí denunciar. Se enteraron mis padres y acabaron poniéndole trabajos sociales a los acosadores", explica. En su caso, fue su padre el que "fue a hablar con la directora y lo que dijo que era mi problema y me cambiaron de instituto". Por lo tanto, lamenta que los directivos del centro decidieron "echarle" a él "para quitase el marrón de encima".

Lo mismo que le hacían a su personaje de 'Los Serrano' se lo hacían en la vida real

El joven asegura también que varios de sus compañeros de colegio copiaban lo que los compañeros de Diez le hacían en la serie: "En 'Los Serrano' me metían al baño Guille (personaje interpretado por Víctor Elías), Boliche y Mustafá y me ponían una escobilla en la boca y luego en el instituto cuando se emitía eso les parecía gracioso y me hacían lo mismo". "Me pegaban e insultaban", añade.

"Tú lees el guion, es tu trabajo, lo haces porque te gusta. Pero termina siendo un suplicio porque terminas leyendo algo que sabes que te va a pasar", sentencia el actor, quien también participó en otra serie española de gran éxito, como es 'Cuéntame cómo pasó'. Un testimonio que vuelve a poner de manifiesto la importancia de denunciar este tipo de situaciones para así, evitar tragedias como la de Sandra Peña.