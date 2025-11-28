Qué 10 películas de estreno ver en Netflix, Prime Video o Movistar Plus+ este último fin de semana de noviembre

Ya estamos en el último fin de semana de noviembre. No digáis que no lo llevamos avisando semanas. Ha llegado la Navidad. Ya no hay vuelta atrás. Esperamos que ya tengáis montado el árbol y por lo menos hayáis celebrado un par de comidas navideñas. De aquí todo es cuesta arriba. Pero qué mejor que quedarse en casa el fin de semana para ver películas sin salir del salón, cubiertos con nuestra manta favorita y tomando un té (o chocolate caliente). Como sabemos que ese plan es perfecto, os traemos una lista de los 10 estrenos más destacados de este fin de semana en plataformas como Netflix, Prime Video, Filmin o SkyShowtime.

Empezamos por 'Un robo muy navideño' en Netflix. Precisamente esa es la principal propuesta que os traemos este fin de semana. Una comedia romántica de esas que nos encantan, con Olivia Holt y Connor Swindells. Pero en el resto de la lista, este fin de semana domina el terror, como si estuvieras en el 30 de octubre, no de noviembre. Ahí está 'Abigail', una película de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero aquí por fin llega a Movistar Plus+. También la comedia de terror 'Adivina quien muere esta noche'; la sorprendente 'Cuidado con los extraños' o el folk horror de 'Harvest'.

Y si queremos algo más cercano a megaproducciones de Hollywood, ahí está 'El especialista', con Ryan Gosling, o 'Mickey 17', con Robert Pattinson a las órdenes del director de 'Parásitos'. Y, en cuanto a cine español, 'Las delicias del jardín', la última película de Fernando Colomo, con Carmen Machi como protagonista.

Un robo muy navideño

Sinopsis: Dos ladrones de poca monta, Sophia y Nick, se unen para robar un centro comercial de Londres en Nochebuena, pero se ven envueltos en algo más que el robo cuando surgen sentimientos entre ellos.

Protagonizada por Olivia Holt y Connor Swindells, ya tenemos una nueva película navideña original de Netflix para disfrutar estas navidades. Van llegando con cuentagotas, pero van llegando, y cada vez tenemos más para elegir. Sí que es verdad que siempre son todas iguales, pero esta le da ese toque de acción que tiene un atraco, para meternos en algo un poco más diferente. Y se agradece. Lo navideño funciona, y cada vez más. Porque sabemos siempre lo que nos vamos a encontrar. Es un safe place de manual y, la verdad, no queremos otra cosa que muchos adornos navideños y un romance de esos que solo pasan en las películas. 'Un robo muy navideño' cumple todas nuestras expectativas, sobre todo gracias a la química de su pareja protagonista, que funciona a las mil maravillas.

"Lo que más me atrajo del proyecto fue la emoción de hacer algo tonto y alegre. Siempre he querido hacer una película navideña", explicó su protagonista, Connor Swindells, al que pudimos ver en la serie 'Sex Education'.

Plataforma: Netflix

Sin oxígeno

Sinopsis: La increíble historia real de Chris Lemons, un buzo profesional que, tras un extraño accidente, queda atrapado en el fondo del Mar del Norte. Con tan solo 10 minutos de oxígeno de emergencia y a más de media hora de cualquier esperanza de rescate, esta es la lucha imposible de un hombre por sobrevivir a 90 metros de profundidad. Mientras tanto, en la superficie, sus compañeros Duncan y Dave lucharán contra una feroz tormenta y harán todo lo posible por rescatarlo con vida.

Alan Parkinson, que hasta esta película estaba especializado en documentales, escribe y dirige este historia basada en hechos reales. Espeluznantes hechos reales. El buzo profesional Chris Lemons quedó atrapado en el fondo del mar, y 'Sin oxígeno' nos cuenta la historia de su supervivencia. Con Woody Harrelson y Simu Liu como protagonistas, avisamos que no es un filme apto para personas con problemas cardiacos o talasofobia (miedo al mar). Por momentos puede recordar a 'Buried', aquella cinta de Rodrigo Cortés con Ryan Reynolds. Y, para añadir más problemas, las dos personas encargadas de salvar al protagonista están enfrentándose a una tormenta marina de proporciones épicas.

La película nos lleva al 18 de septiembre de 2012, concretamente a una plataforma petrolífera en el Mar del Norte. Lemons descendió hacia el lecho marino, con el objetivo de hacer una reparación. Le encontraron treinta minutos después de desaparecer en las profundidades. Sorprendentemente, seguía vivo. Un milagro increíble. "Fue muy extraño tener lo que yo pensaba que eran dos o tres minutos para despedirme de la vida. Pensé en mis padres, en la casa que estaba construyendo, en todo lo que iba a perder. No sentí pánico, sino una tristeza muy profunda", contó el buzo para ABC.

Plataforma: Prime Video

Las delicias del jardín

Sinopsis: Fermín es un reconocido pintor abstracto que está en plena crisis personal y económica, además de ocultar un temblor en su mano que le dificulta para seguir pintando. Por esa razón en un primer momento rechaza la propuesta de su galerista y ex mujer Pepa para presentarse a un concurso millonario y versionar el tríptico de El Bosco 'El jardín de las delicias'. Pero dos acontecimientos le harán cambiar de opinión. El primero, la notificación de embargo sobre sus cuentas y tarjetas bancarias. El segundo, la aparición de su hijo Pablo, pintor como él, aunque figurativo, que llega de un viaje a la India. Padre e hijo tendrán que olvidar sus diferencias artísticas y personales para realizar juntos una versión moderna de la obra maestra de El Bosco.

Carmen Machi, Antonio Resines, Luis Bermejo, María Hervás y Brays Efe son los protagonistas, junto a Fernando Colomo, que también dirige junto a su hijo Pablo, de esta comedia romántica sobre el mundo del arte. Ya se trata de la vigésimo cuarta película del realizador de obras como 'Bajarse al moro' o 'Los años bárbaros'. Uno de esos directores de nuestro cine que siguen peleando por sacar adelante sus películas, después de una carrera repleta de grandes historias. "Si Billy Wilder se preguntaba, '¿Cómo lo haría Lubitsch?', nosotros decíamos, '¿Cómo lo haría Woody?'. Pero sin intentar copiarlo. A Fernando Furones, que ha compuesto la música, aunque no es especialista en jazz, le pedimos que siguiera el estilo musical de su cine. Hay también temas de ese pianista extraordinario que fue Tete Montoliu", explicó el director en una entrevista para Fotogramas, dejando claro que su principal referente es el genio de Manhattan.

Plataforma: Prime Video

Abigail

Sinopsis: A una banda de delincuentes se les ha encargado secuestrar a Abigail, una bailarina de doce años hija de una poderosa figura del inframundo. Su misión requiere también vigilarla durante la noche para poder cobrar un rescate de 50 millones de dólares. En una mansión aislada, los captores comienzan a desaparecer, uno por uno, y descubren, para su creciente horror, que la pequeña niña con la que están encerrados no es normal y está mostrando su verdadera naturaleza.

El colectivo Radio Silence, formado por los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett y el productor Chad Villella, no dejan de intentar sorprender en sus incursiones en el género del terror actual. Primero fue la brillante 'Noche de bodas', de la que están preparando una segunda parte. Después llegó su nueva visión de 'Scream' con las entregas 5 y 6. Y luego le tocó el turno a 'Abigail', un giro al género de las películas de vampiros, y que está teniendo una nueva vida en streaming.

Con Dan Stevens, Giancarlo Esposito, Melissa Barrera y Kathryn Newton como protagonistas, el guion nos guarda varias sorpresas durante todo el metraje, y no se escatima en sangre. Una propuesta muy interesante que reproduce los clichés de este tipo de historias, pero siempre dándole una vuelta para dejarnos con la boca abierta. Melissa Barrera es una auténtica scream queen. Ya lo demostró en 'Scream' (antes de que la despidieran por posicionarse a favor de Palestina), y aquí vuelve a dejar claro que ha llegado para quedarse.

"Creo que es la mejor manera de trabajar y también la mejor manera de hacer una película porque cuando la estás disfrutando tanto puedes verlo traspasar la pantalla", contó Dan Stevens para Time Out México. "Queremos que la gente lo pase muy bien y que se mueran de risa. Que disfruten con sus amigos. Justo eso fue lo que hicimos y siempre la idea es que eso se note".

Plataforma: Movistar Plus+

El especialista

Sinopsis: Es doble de acción y, como todo el mundo en la comunidad de dobles de acción, explota, recibe disparos, se estrella, atraviesa ventanas y cae desde las mayores alturas, todo para nuestro entretenimiento. Y ahora, recién salido de un accidente que casi acaba con su carrera, este héroe de clase trabajadora tiene que localizar a una estrella de cine desaparecida, resolver una conspiración e intentar recuperar al amor de su vida sin dejar de hacer su trabajo diario. ¿Qué podría salir bien?

Ryan Gosling es uno de los actores más conocidos de la actualidad, y con más carisma, que todo hay que decirlo. Unido como protagonista a Emily Blunt, nos dan una comedia de acción de esas que Hollywood estrenaba a puñados en los años 90, y que ahora han quedado en desuso, o sencillamente relegadas al streaming. En 'El especialista', aunque no siempre funciona su humor, Gosling y Blunt son la mitad de la película. Su carisma, su presencia, su magnetismo. Ellos son las auténticas estrellas, secundados por intérpretes como un Aaron-Taylor Johnson divertidísimo.

"Mi aprecio por el proceso de hacer cine es mucho mayor ahora que hace quince o veinte años", confesó Gosling en una entrevista para GQ. "Y creo que eso se refleja en 'El especialista'. Se trata de una gigantesca carta de amor no solo a nuestro trabajo, sino también a la emoción que experimentamos todos cuando vamos a ver una película. Me siento muy afortunado de poder formar parte de ello y haber tenido la oportunidad de reflejar esa pasión en este proyecto, ya que hay un montón de pelis cínicas sobre Hollywood y la industria del cine en general".

Plataforma: Movistar Plus+

Adivina quién muere esta noche

Sinopsis: Una pareja americana, a punto de adoptar un bebé, se va de vacaciones a Italia, una oportunidad para reconectar antes de que llegue el nuevo miembro de la familia. Todo es perfecto, el epítome de la luna de miel europea, cuando las cosas empiezan a descontrolarse. De camino a una fabulosa cena, el coche de alquiler se atasca en una zanja y se quedan tirados en medio de un aguacero. Estos dos americanos, acostumbrados a ser atendidos, se encuentran ahora en un país extranjero sin servicio, con una comprensión de la lengua italiana cercana a cero y una clara confusión en la relación que podría estallar en cualquier momento. Obviamente, el miedo se apodera de ellos.

David Joseph Craig y Brian Crano son los encargados de dirigir esta sátira de terror protagonizada por Nick Kroll y Andrew Rannells, cuya pareja es el principal atractivo de la película. Tienen una gran química en pantalla y funcionan muy bien en una historia bastante loca, y que no siempre funciona, repleta de altibajos en la trama y el ritmo. Eso sí, tiene toques de las comedias más surrealistas de los hermanos Coen, y eso es un buen indicativo de que, cuando funciona, funciona muy bien. Y es que pasa por momentos del humor más absurdo al terror más sangriento. Con un cameo además especial de Amanda Seyfried.

Plataforma: Movistar Plus+

The Rocky Horror Picture Show, el extraño viaje

Sinopsis: Una obra de teatro londinense se convierte en un innovador fenómeno de culto, con canciones icónicas e interpretaciones que celebran la individualidad. Su legado perdura a través de proyecciones a medianoche y un público devoto que abarca generaciones.

Filmin celebra el 50 aniversario de la película de culto con el documental definitivo. 'The Rocky Horror Picture Show' revolucionó el cine, y estableció los cánones para considerar una película 'de culto'. Ese toque trash ha perdurado hasta nuestros días, con proyecciones temáticas y su presencia tan arraigada en la cultura pop, con ejemplos como 'Glee' o 'Las ventajas de ser un marginado'. El documental está dirigido por Linus O’Brien, hijo del creador y actor de la obra y de la película original (Richard O’Brien). Este documental además cuenta con la participación de Richard O’Brien, los actores Susan Sarandon, Tim Curry y Lou Adler, y otros invitados como Jack Black o la drag queen Trixie Mattel.

"Un día cualquiera, me crucé con un vídeo en YouTube de la canción 'I’m Going Home', uno de los temas principales de la película", explica el director Linus O’Brien en el documental. "Leyendo los comentarios, me di cuenta de que cada persona tenía una historia personal con la canción y la guardaban en un sitio especial en su corazón. Aunque conocía su impacto social, fue la primera vez que comprendí la enorme influencia que tiene la película en las vidas de las personas y todas las capas de su historia". "Peter, por supuesto, era el más tímido, callado. Creo que fue traumatizante para él tener que hacer esa escena conmigo", afirma en el documental la actriz Susan Sarandon, sobre la mítica canción 'Touch-A-Touch-A-Touch-A-Touch Me'. "Tuve que invitarlo realmente a tocarme porque estaba muy nervioso y, claramente, era algo fuera de su experiencia previa".

Plataforma: Filmin

Cuidado con los extraños

Sinopsis: No hay lugar más peligroso que un tranquilo barrio americano en una blanca noche navideña. Y si no que se lo pregunten a Ashley, la niñera del hijo de los Lerner, que deberá defender al chaval de unos desconocidos que han irrumpido en la casa. Pronto, la chica descubrirá que no se trata de un asalto al uso.

Esta cinta de terror, dentro del género de home invasion, es de producción australiana y es una rara avis dentro dentro de este tipo de películas. Con Olivia DeJonge y Levi Miller de protagonistas, nunca tienes claro qué es lo que estás viendo. Porque la película es tramposa, en el mejor sentido de la palabra. Hay unos cuantos giros a lo largo de la historia que te pillan por sorpresa y te dejan con una cara de: ¿qué narices va a pasar ahora? Dirigida y co-escrita por Chris Peckover, es una propuesta totalmente diferente, y que va creciendo según avanza el metraje.

"Sí, las comedias de terror son un género difícil, pero cuando están bien hechas, realmente es mi género favorito. Es muy difícil lograr el equilibrio adecuado: demasiada comedia y el terror no importa, pero demasiado terror y la gente no está preparada para reír", explicó su director para el medio FilmInquiry.

Plataforma: SkyShowtime

Harvest

Sinopsis: Narra la historia de una comunidad rural aislada, de nombre y lugar indeterminados, cuyas vidas de sus habitantes empiezan a cambiar con la llegada inesperada de tres personajes extraños: un cartógrafo, un inmigrante y un banquero...

Seleccionada en el Festival de Venecia, la película mezcla folk horror y alegoría social. El nuevo trabajo de la directora griega Athina Rachel Tsangari, productora habitual de realizadores como Yorgos Lanthimos o Richard Linklater, se basa en la novela homónima de Jim Crace para construir una metáfora sobre el capitalismo y los problemas de la sociedad actual, con Caleb Landry Jones como protagonista. Rodada en inglés y en 16 mm con luz natural, Tsangari reunió a un elenco internacional junto a aldeanos reales del pueblo escocés donde se filmó. "Vivíamos juntos, trabajábamos juntos, recolectábamos y comíamos juntos. Estábamos forjando una comunidad mientras hacíamos una película sobre la muerte de una comunidad", explicó la directora en la presentación de la película. Una historia con un ritmo pausado, pero muy gratificante si entras en la trama y te dejas llevar.

Plataforma: Filmin

Mickey 17

Sinopsis: Mickey 17, un miembro de la tripulación prescindible enviado a un planeta helado para colonizarlo, se niega a dejar que su clon de reemplazo, Mickey 18, tome su lugar.

Adaptación del libro original de Edward Ashton, 'Mickey 17' es la nueva película de Bong Joon-ho, el director surcoreano de la ganadora del Oscar 'Parásitos'. En este caso, tiene a Robert Pattinson como protagonista, pero además por partida doble, ya que interpreta a dos clones en esta historia distócica repleta de humor surrealista. La película no tuvo la taquilla esperada, y la crítica tampoco entendió muy bien la historia que quería contar su director. Pero lo cierto es que Pattinson hace una de las interpretaciones más complejas (y divertidas) de toda su carrera.

'Mickey 17' reflexiona sobre la diferencia de clases, por supuesto, pero también sobre la ambición y la codicia humanas... y sobre la experimentación con personas, además de la complejidad morar de la clonación. Es verdad que la película va cambiando de tono a cada rato, y nunca sabes por dónde te va a salir. Una trama sorprendente y diferente que no gustará a todo el mundo, pero que no deja de ser original (y curiosa de ver). "Al ser una película de Bong, él era el responsable y yo ejercía de una especie de payaso que decía: '¿Te gusta esto? Haré un poco de esto y también de lo otro'. Realmente intentaba hacer reír a Bong. Y él solo mostraba certeza y confianza. Es increíble ver a gente tan segura de sus capacidades, ya sean artísticas o en términos de gestión. A día de hoy, sigo sin saber muy bien cómo lo hizo", contó Pattinson a GQ.

Plataforma: Movistar Plus+