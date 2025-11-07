'Padre no hay más que uno 5' se puede ver desde este fin de semana gratis en esta plataforma de televisión

Si hay un auténtico rey en el cine español es Santiago Segura. El director suele copar cada año el ranking de las películas más vistas y eso es lo que ha hecho este 2025 con la última película de la saga de 'Padre no hay más que uno', que se estrenó en las salas el pasado 26 de junio y que ahora llega a una plataforma.

La cinta protagonizada por Santiago Segura y Toni Acosta congregó en su primer fin de semana a 350.000 espectadores. Pero en total hasta el pasado 2 de noviembre cuando se actualizaron los datos del Ministerio de Cultura, 'Padre no hay más que uno 5' ha conseguido que 2.042.263 personas hayan acudido a los cines. Pero además también es la película española más taquillera del año con más de 13,4 millones de euros recaudados.

Por ahora parece que 'Padre no hay más que uno 5' será el final de la saga pues Santiago Segura ya está inmerso en la producción del regreso de otra de sus sagas cinematográficas como 'Torrente' con la sexta película que llegará en 2026.

El reparto protagonista de 'Padre no hay más que uno 5'

Pero tras su gran funcionamiento en cines, 'Padre no hay más que uno 5: nido repleto' llega este viernes 7 de noviembre a Netflix. Cabe recordar que las tres primeras películas de la saga de Santiago Segura llegaron en exclusiva a Prime Video pero a partir de la cuarta el acuerdo fue con Netflix, que es la que ha estrenado las dos últimas.

Por otro lado, Prime Video será la encargada de estrenar la serie de 'Padre no hay más que uno', basada en la saga cinematográfica pero con otros actores y sin Santiago Segura detrás con Daniel Pérez Prada ('El Pueblo') y Mariam Herández ('Gym Tony', 'La Caza. Irati') como los protagonistas.

Santiago Segura y Toni Acosta vuelven a encabezar el reparto de 'Padre no hay más que uno 5: nido repleto' junto a Martina D'Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos G. Morollón, Sirena Segura y Blanca Ramírez; los cuñados interpretados por Leo Harlem y Sílvia Abril, los abuelos Loles León y Carlos Iglesias, y El Cejas como Ocho, el novio de la hija mayor, que en esta entrega vendrá acompañado por su "madre", Neus Asensi.

Así es 'Padre no hay más que uno 5: nido repleto'

Algunos padres experimentan la angustia del "nido vacío" cuando los hijos empiezan a abandonar el hogar. Javier, en cambio, sufre el trauma del "nido repleto": nadie se va de casa.