'Padre no hay más que uno' se convierte en serie sin Santiago Segura y con una protagonista de 'Sueños de libertad'

Tras cinco exitosas entregas de 'Padre no hay más que uno', la exitosa saga de películas de Santiago Segura salta a la pequeña pantalla a través de una nueva serie que seguirá el día a día de un elenco de personajes completamente renovado. Amazon Prime Video y Atresmedia han hecho oficial la llegada de la nueva ficción escrita y dirigida por Inés de León, cuyo rodaje ya ha finalizado.

Co-escrita por Raúl Navarro y Juan Manuel de Vega, y producida por Maria Luisa Gutiérrez, la nueva ficción que podrá verse tanto en Atresmedia como en la plataforma de Prime Video pretende extender el universo de la exitosa franquicia que ha logrado reunir a más de 11,3 millones de espectadores en sus cinco películas, siendo la única producción española que ha logrado superar los 2 millones de espectadores en cada entrega.

'Padre no hay más que uno' se centrará en la familia Vincho Vaello, un matrimonio de cinco hijos

Pero la serie de 'Padre no hay más que uno' se aleja de las historias de los García Loyola para centrarse en otra familia muy parecida, compuesta también por un matrimonio con cinco hijos encabezado por Daniel Pérez Prada ('El Pueblo') y Mariam Herández ('Gym Tony', 'La Caza. Irati') como Mateo y Helena, los padres. La ficción narrará el caos familiar que supone el día a día de la familia Vicho Vaello con sus hijos, interpretados por Claudio Gallego (Alex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Salvador (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Guerrero (Bea).

De esta forma, una de las jóvenes protagonistas es una vieja conocida para muchos pues Amanda Cárdenas, que interpreta a Teresa, es la actriz que forma parte del reparto de 'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3 en la que da vida a Julia, la hija biológica de Clotilde y Valentín.

Amanda Cárdenas es Julia en 'Sueños de libertad'

Sin embargo, según han adelantado ambas plataformas, la serie recuperará algunos de los personajes más queridos por los seguidores de la saga de películas creada por Santiago Segura. El punto de partida de la nueva ficción de Atresmedia y Amazon Prime comienza cuando a Helena le ofrecen su trabajo soñado trabajando en la app Conchy, una oportunidad que obliga a su familia a mudarse de hogar.

Ante el giro en la trayectoria profesional de su mujer, Mateo no duda en dejar aparcada su carrera para tomar las riendas de la casa, cambiando el trabajo por hacerse cargo de sus hijos pensando que "esto no puede ser tan difícil". Sin embargo, según avancen las entregas de 'Padre no hay más que uno', el padre de la familia irá descubriendo la dura tarea que su mujer ha enfrentado durante años.

Helena tampoco tendrá un camino fácil en esta etapa, pues a la presión de tener que destacar en una nueva empresa se unirá el descontento familiar que ha supuesto la mudanza, con sus hijos constantemente saboteando esta nueva etapa para regresar a su vida anterior.