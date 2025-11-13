Netflix estrena la miniserie 'El cuco de cristal', adaptación de la novela de Javier Castillo: avance y reparto

Netflix estrena este viernes 14 de noviembre una de sus mayores apuestas de ficción del presente mes: 'El cuco de cristal', la adaptación de la novela de Javier Castillo. Un pueblo, once desapariciones y una historia que desenterrar... Este es el hilo argumental de la nueva miniserie de la plataforma que aspira al TOP 1.

Así, tras 'La chica de nieve' y 'El juego del alma', su continuación, el gigante del streaming ha adaptado otro éxito literario del popular escritor, llevando así de nuevo una de sus apasionantes novelas negras a la pantalla. Constará de seis capítulos producidos en colaboración con la compañía Atípica Producciones.

'El cuco de cristal' está protagonizada por un elenco de lujo integrado por Catalina Sopelana ('El jardinero', 'El vecino', 'Entrevías'), Alex García ('Sagrada familia', 'El inmortal'), Itziar Ituño ('Berlín', 'La casa de papel'), Iván Massagué ('El hoyo'), Alfons Nieto ('El cuerpo en llamas', 'Élite') y Tomás del Estal ('Clanes').

Jesús Mesas Silva y Javier Andrés Roig ('La chica de nieve', 'Estoy vivo') son los encargados de esta adaptación y Laura Alvea ('Ánimas') y Juan Miguel del Castillo ('La novia gitana') corren a cargo de la dirección.

Sinopsis y teaser tráiler de 'El cuco de cristal' en Netflix

El cuco de cristal narra la historia de Clara Merlo (Catalina Sopelana), médico residente de primer año, que sufre un infarto fulminante. Un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad, pero también despierta en ella una inquietud imposible de ignorar: necesita saber quién fue su donante.

Su búsqueda la lleva a un pequeño y enigmático pueblo, donde descubre que el corazón que ahora late en su pecho pertenecía a un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta. La llegada de Clara al pueblo marcará el inicio de una serie de acontecimientos que pondrán al descubierto un pasado que muchos creían sepultado para siempre.



