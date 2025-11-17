Netflix da en el clavo con este thriller: Una miniserie que ya es lo más visto de la plataforma en tiempo récord

Un pueblo, once desapariciones y una historia que desenterrar... Este es el hilo argumental de 'El cuco de cristal', la nueva miniserie de Netflix que aspiraba al TOP 1 y lo ha conseguido en tiempo récord; apenas dos días después de su gran estreno en la plataforma.

Esta apuesta de ficción, una de las más importantes de noviembre, se encuentra disponible desde el viernes. Se trata de una adaptación de la novela del popular escritor Javier Castillo que busca reeditar el éxito de sus antecesoras 'La chica de nieve' y 'El juego del alma'.

'El cuco de cristal', que consta de seis capítulos que puedes consumir de una sentada, está protagonizada por Catalina Sopelana ('El jardinero', 'El vecino', 'Entrevías'), Alex García ('Sagrada familia', 'El inmortal'), Itziar Ituño ('Berlín', 'La casa de papel'), Iván Massagué ('El Hoyo'), Alfons Nieto ('El cuerpo en llamas', 'Élite') y Tomás del Estal ('Clanes').

Tras el lanzamiento de la miniserie, que narra la historia de Clara Merlo, médico residente de primer año que tras sufrir un infarto fulminante comenzará una investigación que despertará fantasmas del pasado, los espectadores están dictando su veredicto, en el que hay posiciones antagónicas.

Sinopsis y teaser tráiler de 'El cuco de cristal' en Netflix

El cuco de cristal narra la historia de Clara Merlo (Catalina Sopelana), médico residente de primer año, que sufre un infarto fulminante. Un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad, pero también despierta en ella una inquietud imposible de ignorar: necesita saber quién fue su donante.

Su búsqueda la lleva a un pequeño y enigmático pueblo, donde descubre que el corazón que ahora late en su pecho pertenecía a un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta. La llegada de Clara al pueblo marcará el inicio de una serie de acontecimientos que pondrán al descubierto un pasado que muchos creían sepultado para siempre.