El público dicta sentencia a 'El cuco de cristal', la nueva serie de Netflix, y el veredicto es antagónico

'El cuco de cristal' ya se encuentra disponible en Netflix de este viernes, 14 de noviembre. Y en apenas veinticuatro horas esta adaptación de la novela del popular escritor Javier Castillo se ha posicionado en el TOP 1 de lo más visto de la plataforma en nuestro país.

La miniserie, que consta de seis capítulos y lleva una de las apasionantes novelas negras de Castillo a la pantalla de nuevo, narra la historia de Clara Merlo, médico residente de primer año, que sufre un infarto fulminante. Un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad, pero también despierta en ella una inquietud imposible de ignorar: necesita saber quién fue su donante.

Su búsqueda la lleva a un pequeño y enigmático pueblo, donde descubre que el corazón que ahora late en su pecho pertenecía a un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta. La llegada de Clara al pueblo marcará el inicio de una serie de acontecimientos que pondrán al descubierto un pasado que muchos creían sepultado para siempre.

'El cuco de cristal' está protagonizada por Catalina Sopelana ('El jardinero', 'El vecino', 'Entrevías'), Alex García ('Sagrada familia', 'El inmortal'), Itziar Ituño ('Berlín', 'La casa de papel'), Iván Massagué ('El Hoyo'), Alfons Nieto ('El cuerpo en llamas', 'Élite') y Tomás del Estal ('Clanes').

'El cuco de cristal' provoca sensaciones contrapuestas

Tras su estreno, los espectadores están dictando su veredicto y lo cierto es que hay bastante división en las opiniones que está generando. Por un lado, hay quienes no ven cumplidas sus expectativas y definen la ficción como "previsible", "floja", "regulera" y "demasiado aburrida".

Otros consideran que la adaptación de Netflix no hace justicia al libro de Javier Castillo. "¿Soy la única a la que el libro de El Cuco de Cristal de Javier Castillo le encantó y sin embargo en la adaptación que ha hecho Netflix como serie le está molestando bastante la cantidad de cosas que han cambiado y que no se parecen en nada al libro?", se pregunta una usuaria.

"Me gustó muchísimo más el libro", se apunta en otro post. Hay otros perfiles que van más allá en su crítica: "La afición de Netflix por las actrices sin carisma, los diálogos grises y la realización sumamente fea es indiscutible".

En contraposición, están quienes sí se han sentido seducidos por 'El cuco de cristal', resaltando principalmente el papel Itziar Ituño: "Itziar haciendo uno de sus mejores papeles interpretativamente hablando. La tía se luce como nadie" o "de las mejores interpretaciones que le he visto". "El libro me encantó y la serie más aún" o "es un serión, mis dieces" son otros de los comentarios registrados.

A ver. El Cuco de Cristal es una serie flojera...

Se salvan solo Itziar y Alex, su relación y la trama de Miguel en el pasado.

La historia en el presente es demasiado aburrida y el desenlace mejor ni lo cuento. — Krys (@krys_otium) November 14, 2025

La serie muy regulera, predecible desde el primer minuto — Paula Torres (@PaulaLatorres1) November 15, 2025

¿Soy la única a la que el libro de El Cuco de Cristal de Javier Castillo le encantó y sin embargo en la adaptación que ha hecho Netflix como serie le está molestando bastante la cantidad de cosas que han cambiado y que no se parecen en nada al libro? 😔#ElCucodeCristalNetflix — Lu 🌪️ (@luuisidro) November 14, 2025

Me queda un capitulo de #ElCucodeCristal y sí, voy a ser de esas, pero me gustó muchísimo más el libro — 🏳️‍🌈— Didi Gee —🏳️‍🌈 (@DiDi_Bcn) November 14, 2025

La afición de Netflix por las actrices sin carisma, los diálogos grises y la realización sumamente fea es indiscutible #ElCucoDeCristal — Isaac Rulo (@isaacruizlopez) November 14, 2025

Itziar en el cuco de cristal de las mejores interpretaciones que le he visto. Y solo voy por el capítulo 2 — adela (@toberemedy) November 14, 2025

Itziar en El Cuco de Cristal haciendo uno de sus mejores papeles interpretativamente hablando. La tía se luce como nadie. — Maria (@mariamvx_) November 14, 2025

Pues ya me he visto #ElCucoDeCristalNetflix 🤯



El libro me encantó y la serie más aún!!! 👏🏻



Recomendada 100% 👌🏻 pic.twitter.com/fMVSswxSVP — SAMU (@Samuuu97) November 14, 2025

el cuco de cristal es un serión, mis dieces — Lolita 🌟 (@chaolitas) November 15, 2025