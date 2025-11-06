Mediaset se desdice de sus planes con el previo a 'Gran Hermano 20' y no cumple con lo anunciado

Tal y como había anunciado Mediaset, este miércoles 5 de noviembre, se celebraría la gran final de 'Uno de GH 20', el reality presentado por Nagore Robles en Mediaset Infinity. De esta forma, se conocería el nombre del ganador antes del comienzo de la nueva edición de 'Gran Hermano', que se estrenará este jueves en Telecinco.

Sin embargo, el programa cambió a última hora sus planes. Durante esta última entrega, en la que llegaron como finalistas La Jose, Joon, Cristian y Daniella, Nagore Robles fue anunciando eliminados, hasta que quedaron solamente Joon y Cristian. Uno de los dos se convertiría en el ganador de 'Uno de GH 20' y, por lo tanto, en concursante de la vigésima edición de 'Gran Hermano'.

Para sorpresa de todos, en el momento de anunciar cuál de los dos participantes se hacía con el triunfo, la presentadora comunicó: "¡El nombre se conocerá mañana en el estreno de 'GH 20'! Mañana saldremos de dudas y uno de los cruzará la puerta de la casa". De esta forma, Mediaset cambió de estrategia, quizá para crear más expectación de cara al estreno del reality que volverá a conducir en Telecinco Jorge Javier Vázquez.

👁 'Gran Hermano' ha decidido que es CONCURSANTE OFICIAL de 'Gran Hermano 20'... ✉



🔜 ... El nombre se conocerá mañana jueves en el ESTRENO de @ghoficial a las 21:45h en @telecincoes 📺 #UnoDeGHFinal



¡Ya no queda nada! pic.twitter.com/m3HQTUoJBH — Mediaset Infinity (@MedInfinityES) November 5, 2025

El inesperado cambio de planes de Mediaset

Un cambio de planes de última hora, ya que esa misma tarde, Mediaset también había publicado una nota informando de que por la noche se anunciaría el nombre del concursante que se sumaría al de Mamadou Sacko, el primer confirmado de esta nueva edición en la que, como gran novedad, tenemos la nueva casa y su nueva ubicación. Ya no estará en Guadalix de la Sierra, como hasta ahora, sino en Tres Cantos, lo que hace que tenga mejor conexión con el plató.

Solo quedan tres hora para que empiece la #UnoDeGHFinal. Qué #Ghanas de conocer al segundo concursante de #GH20 🫢🔥 Arrancamos a las 21H en @MedInfinityES 💙 pic.twitter.com/C3XMkDoo11 — Gran Hermano (@ghoficial) November 5, 2025

Durante la gala de esta noche, conducida por Jorge Javier y Nagore Robles, además de presentarse esta nueva casa, también se conocerá el casting completo de concursantes "en el ambiente festivo, bullicioso y lleno de energía propio de una feria". Y es que se ha instalado una feria en los estudios de Mediaset con diferentes atracciones que servirán para ir anunciando a los próximos habitantes.

Además, también se anuncia que entre las novedades de la temporada se encuentra "un nuevo espacio en la casa, nunca visto hasta ahora, que lo cambiará todo". Tan solo faltan unas horas para que salgamos de dudas y conozcamos quién es el ganador de 'Uno de GH20' y al resto de concursantes oficiales de la vigésima edición.