El gran despliegue que Mediaset prepara para un estreno de 'Gran Hermano 20' que será inusual

La vigésima edición de 'Gran Hermano' aterriza en Telecinco este jueves, 6 de noviembre, con una nueva y "espectacular" casa (un 40% más amplia) y con la implementación de los últimos recursos tecnológicos, que multiplicarán las posibilidades creativas, visuales, narrativas y de realización del formato.

Así, el reality de encierro por excelencia emprende una nueva etapa en la que deja atrás Guadalix de la Sierra después de casi 25 años para trasladarse a Tres Cantos. La presentación en detalle de esa nueva infraestructura en la que convivirán los concursantes (número aún indeterminado) será uno de los principales platos fuertes de la gala inaugural.

Una gala de estreno que comenzará de una manera inusual: con Jorge Javier Vázquez arrancando la edición, por primera vez, desde la casa. El presentador de las entregas de los jueves será el encargado de inaugurarla y de mostrar cada rincón; con un nuevo espacio, nunca visto hasta ahora, que lo cambiará absolutamente todo.

De momento, sabemos que contendrá patios interiores, un invernadero, gimnasio indoor, un espectacular jardín y, como gran cambio, la integración del emblemático confesionario en el salón, separado por un cristal inteligente que se tornará opaco en función de si está ocupado o no.

Por su parte, Nagore Robles, ejercerá como copresentadora del estreno de 'Gran Hermano 20' desde los exteriores de los estudios de Mediaset, en los que se ha organizado un gran despliegue con la instalación de una feria con diferentes atracciones que se emplearán para ir confirmando a quienes van a ser los concursantes oficiales de esta temporada.

El casting permanecerá abierto hasta ese preciso momento y muchos de los elegidos serán sorprendidos en directo, lo que garantizará momentos muy emocionantes en el transcurso de la velada. Como dato, el plantel de participantes lo integrarán personas de entre 20 y 50 años de edad y representa a las diferentes regiones de nuestro país.

Así será la cobertura de 'Gran Hermano 20'

'GH 20' tendrá dos galas semanales en Telecinco, conducidas por Jorge Javier Vázquez los jueves y por Ion Aramendi los domingos. De forma complementaria, habrá una tira diaria en las tardes titulada 'GH. La Vida en Directo'. Nuevo formato que, a partir del día 10 de noviembre, la cadena emitirá de lunes a viernes a las 20:15h con la última hora de la convivencia, conexiones en directo con la casa, nuevas dinámicas que influirán en el día a día de sus habitantes e importantes decisiones que podrá tomar la audiencia. Jorge Javier estará al frente de lunes a jueves y Nagore Robles le relevará los viernes.

Respecto al directo de 'Gran Hermano 20', Mediaset informa de que habrá dos señales en directo desde la casa gratis a través de Mediaset Infinity, donde los resúmenes diarios también se podrán ver en exclusiva. Y las votaciones para expulsar serán gratuitas, como viene siendo habitual en los últimos años, en dicha plataforma.

La convivencia, minuto a minuto, y el relato de lo que suceda en la casa será elaborado por el equipo de 'minutadores' de Telecinco.es las 24 horas del día. En la web de la cadena se incluirá la última hora del reality, los mejores momentos de las galas y de los resúmenes diarios y la opción de ver en directo o a la carta cada entrega del formato. También acogerá el análisis diario de 'El gato encerrado'.