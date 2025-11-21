Hoy en Netflix: le roba a Movistar Plus+ la tercera película de la saga española más taquillera de la historia

Se habla mucho del gran éxito de la saga de 'Padre no hay más que uno', pero si hay una saga que es la más taquillera de la historia en nuestro país es la de 'Ocho apellidos'. Hay que recordar que las dos primeras partes contaron con un elenco encabezado por Dani Rovira, Clara Lago, Karra Elejalde y Carmen Machi. Sin embargo, en 2023, Mediaset decidió seguir con la misma con 'Ocho apellidos marroquís' con otro reparto y equipo directivo.

Algo que sorprendió mucho pues lo que hizo Mediaset fue convertir una película que estaba anunciada como 'Casi familia' en la tercera parte de la exitosa saga cinematográfica con un reparto completamente renovado con Elena Irureta, Michelle Jenner y Julián López al frente.

Un cambio motivado porque en el fondo la premisa de dicha película era muy parecida a la de sus precursoras. Con ello, además Mediaset buscaba replicar el éxito de la saga. Y es que 'Ocho apellidos vascos' acumuló 56 millones de euros aupándola como la película española más taquillera de la historia y es que fueron casi 10 millones de personas las que acudieron a verla a las salas.

Y parece que a Mediaset la jugada le salió a la perfección pues 'Ocho apellidos marroquís' fue la segunda película española más vista de aquel año tras solo superada por 'Campeonex', la secuela de la exitosa 'Campeones'. En concreto la cinta obtuvo una recaudación de casi 10 millones de euros con más de un millón de espectadores.

Netflix incorpora 'Ocho apellidos marroquís' a su catálogo

Michelle Jenner, Elena Irureta y Julián López en 'Ocho apellidos marroquís'

Dos años después de su estreno en cines y tan solo unos meses después de que Telecinco estrenara 'Ocho apellidos marroquís' en televisión, ahora la cinta dirigida por Álvaro Fernández Armero llega a Netflix este viernes 21 de noviembre a su catálogo de cine.

Cabe señalar que 'Ocho apellidos marroquís' estuvo hasta hace poco disponible en Movistar Plus+ durante un tiempo limitado. No obstante, sus suscriptores habían dejado de poder verla gratis y tan solo podían comprarla o alquilarla hasta ayer. A partir de ahora quién desee ver la cinta en la que también aparecen María Ramos, Antonio Resines, Hamza Zaidi o Joaquín Núñéz, entre otros podrá disfrutarla en Netflix de forma gratuita si eres suscriptor mientras que en otras plataformas como Prime Video o Mediaset Infinity se puede comprar o alquilar.

Por otro lado, los que deseen ver las dos primeras partes de la saga, 'Ocho apellidos vascos' y 'Ocho apellidos catalanes' están disponibles para todos sus suscriptores tanto en Prime Video como en Netflix.

Sinopsis de 'Ocho apellidos marroquís'

Carmen (Elena Irureta) quiere cumplir la última voluntad de José María, su marido y patriarca de la familia: recuperar el 'Sardinete', el primer barco pesquero de su flota, que se encuentra anclado en un puerto marroquí. En su viaje de Cantabria a Marruecos, la acompañarán su hija Begoña (Michelle Jenner) y el ex de esta, Guillermo (Julián López), desesperado por recuperar su amor. Entre choques culturales, descubrirán además el gran secreto de José María.