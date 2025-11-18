Gala 8 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Un giro histórico, el castigo a Gilbert y última hora

¡POLÉMICA! Diego Pérez, exconcursante de la tercera edición de 'La Isla de las Tentaciones' denuncia "manipulación" en el programa

Diego Pérez, exconcursante de la tercera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’, ha explotado contra el programa al que acusa de manipular con la expulsión disciplinaria de Lorenzo y Nieves a través de su perfil de TikTok. El joven se ha mostrado muy enfadado por la expulsión disciplinaria de Lorenzo y Nieves. Tanto es así, que incluso ha llegado a tachar a la productora de supuesta «manipulación»: «Conozco mucho a la productora y cómo funciona ‘La Isla de las Tentaciones’», comienza diciendo el exparticipante, antes de criticar que la expulsión «se lo ha sacado de la manga el reality, esto de la expulsión y de la hoguera de las consecuencias».

«La votación de los chicos me parece bien. Me parece bien que votaran a Lorenzo, pero el voto de las chicas no me lo termino de creer», asegura. Por tal motivo, Diego cree que ha habido algún tipo de maniobra por parte del programa: «Ha tenido que haber una jugada de un redactor o redactora. Y es que han cogido, y esto lo digo presuntamente, pero seguramente, a Claudia, la chica más manipulable para sacarla fuera de cámara y que hablase con sus compañeras para que votasen a Nieves y quedase como que es algo individual».

El exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ considera que no debería haber sido Nieves la más votada, sino Almudena. «No me creo que decidan votar a Nieves porque la que no se ha votado ha sido la propia Nieves, que votó a Almudena, que se supone que es la votación real que tenía que haber sido, que no tienen tentación y que se quiere ir de allí. Es todo una manipulación total», sentencia Diego.