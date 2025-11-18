Gala 8 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Un giro histórico, el castigo a Gilbert y última hora

En directo
Claudia y Gerard, los primeros en tener sexo en 'La Isla de las Tentaciones'
Previamente, Claudia y Gerard disfrutan de su noche de pasión mientras la luz de la tentación vuelve a activarse en Villa Montaña. Al amanecer, los chicos desayunan comentando entre risas y reproches lo sucedido en las últimas horas y las
chicas se reúnen en la habitación de Claudia para conocer más detalles de su apasionado encuentro con el soltero.
Durante el día, las emociones se intensifican con Helena y Barranco, Rodri y Olatz, Gilbert y Noelia y Sandra y Andrea como principales protagonistas.
A la noche siguiente, dos nuevas fiestas temáticas -la de las pelucas de colores en Villa Playa y la de los dioses del mar en Villa Montaña- acrecientan los acercamientos. ¿Caerá alguien más en la tentación?
El primer visionado de la historia para las solteras, hoy en la octava gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'
¡Muy atentos! Un giro inédito en la historia de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ va a protagonizar la octava gala.
Sandra Barneda irrumpirá en Villa Montaña con la tablet, pero no serán los protagonistas quienes accedan a las imágenes de las cinco chicas sino que por primera vez serán las solteras las que vean unas secuencias en Villa Playa que podrían cambiarlo todo. ¿Cómo reaccionarán los chicos ante este visionado de las solteras? Además, Gilbert será advertido de que su comportamiento en la hoguera tendrá consecuencias.
'La Isla de las Tentaciones 9' castigará a Gilbert tras saltarse las normas
Gilbert será reprendido y castigado por la organización tras saltarse las normas después de la primera hoguera al correr por toda la playa y colarse en Villa Playa. Sandra Barneda legró reconducir la situación tras momentos muy tensos, y ha advertido a Gilbert de que su comportamiento rompiendo la tablet e incumpliendo las normas del programa tendrá consecuencias importantes. Ese castigo se dará a conocer al joven en la entrega de mañana miércoles, 19 de noviembre.
El asalto de Gilbert a la villa de Claudia marcó la pasada gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'
El capítulo anterior de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ estuvo marcado por una imagen para la historia del formato en España. Gilbert se marcó un Montoya en la primera hoguera tras el visionado de las imágenes del beso de su novia Claudia con Gilbert, y fuera de sí se saltó las normas básicas del programa al tirar la tablet y asaltar la Villa de Claudia corriendo completamente desesperado.
Puedes ver el momento pinchando AQUÍ.
¡POLÉMICA! Diego Pérez, exconcursante de la tercera edición de 'La Isla de las Tentaciones' denuncia "manipulación" en el programa
Diego Pérez, exconcursante de la tercera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’, ha explotado contra el programa al que acusa de manipular con la expulsión disciplinaria de Lorenzo y Nieves a través de su perfil de TikTok. El joven se ha mostrado muy enfadado por la expulsión disciplinaria de Lorenzo y Nieves. Tanto es así, que incluso ha llegado a tachar a la productora de supuesta «manipulación»: «Conozco mucho a la productora y cómo funciona ‘La Isla de las Tentaciones’», comienza diciendo el exparticipante, antes de criticar que la expulsión «se lo ha sacado de la manga el reality, esto de la expulsión y de la hoguera de las consecuencias».
«La votación de los chicos me parece bien. Me parece bien que votaran a Lorenzo, pero el voto de las chicas no me lo termino de creer», asegura. Por tal motivo, Diego cree que ha habido algún tipo de maniobra por parte del programa: «Ha tenido que haber una jugada de un redactor o redactora. Y es que han cogido, y esto lo digo presuntamente, pero seguramente, a Claudia, la chica más manipulable para sacarla fuera de cámara y que hablase con sus compañeras para que votasen a Nieves y quedase como que es algo individual».
El exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ considera que no debería haber sido Nieves la más votada, sino Almudena. «No me creo que decidan votar a Nieves porque la que no se ha votado ha sido la propia Nieves, que votó a Almudena, que se supone que es la votación real que tenía que haber sido, que no tienen tentación y que se quiere ir de allí. Es todo una manipulación total», sentencia Diego.
¿Quiénes son los dieciséis solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
¿Quiénes son todos los solteros y solteras tentadores de la novena edición?
LAS SOLTERAS:
• Cristina. 23 años. Auxiliar de enfermería. Las Palmas.
• Mara. 21 años. Opositora a policía. Alicante.
• Vita. 23 años. Estudiante de Administración y Finanzas. Etiopía/Girona.
• Soraya. 22 años. Administrativa. Madrid.
• Noelia. 26 años. Comercial. Málaga.
• Olatz. 27 años. Nutricionista. San Sebastián.
• Estefanía. 28 años. Azafata de vuelo. Madrid.
• Alba. 20 años. Profesora de baile. Málaga.
LOS SOLTEROS:
• Andrea. 33 años. Empresario. Italia/Madrid.
• Dairon. 25 años. Cantante y compositor. Alicante.
• Borja. 27 años. Coach biomecánico. Tenerife/Huelva.
• Aitor. 28 años. Administrativo. Barcelona.
• Calush. 26 años. Monitor de ocio y tiempo libre. Italia/Fuerteventura.
• Melchor. 22 años. Empresario de Eficiencia Energética. Valencia.
• Juanjo. 22 años. Opositor a policía. Alicante.
• Iñaki. 32 años. Empresario. Barcelona. Toda la información de los 16 solteros y solteras tentadores
¿Quiénes son Álvaro y Mayeli, la pareja que ha sustituido a Nieves y Lorenzo tras su expulsión de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
Nieves y Lorenzo pusieron fin a su experiencia en ‘La Isla de las Tentaciones 9’ precipitadamente tras su expulsión disciplinaria, y ahora ha llegado a las villas su pareja sustituta, que son dos grandes conocidos de la anterior edición de ‘La Isla de las Tentaciones’: Álvaro Rubio y Mayeli Díaz. En esta ocasión, irrumpen en la novena temporada como pareja. Álvaro ha vuelto a repetir experiencia como concursante en pareja tras su paso por el reality de Telecinco junto a Alba García, a quién terminó siendo infiel con Erika, rompiendo definitivamente su relación al final de ‘La Isla de las Tentaciones 8’.
Por otro lado, la explosiva Mayeli pasa de tentadora a pareja en ‘La isla de las tentaciones 9’. Cabe recordar que protagonizó uno de los triángulos amorosos más sonados de la edición al conseguir que Tadeo cayese en la tentación dañando su relación con Sthefany para después iniciar una relación con Álvaro que se mantiene hasta ahora.
¿Quiénes son las cinco parejas que participan en la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'?
Las parejas de participantes que continúan en la novena edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ son: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Rodri y Helena y Darío y Almudena. A ellos se han sumado una quinta pareja, Álvaro y Mayeli, que han sustituido a Lorenzo y Nieves tras su expulsión disciplinaria. Toda la información de las parejas:
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy martes la Gala 8 de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
‘La Isla de las Tentaciones 9’ estrenará su quinto programa este martes, 18 de noviembre, cuya emisión será reducida y limitada únicamente a la franja del access prime time. De esta forma, se anuncia su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mediaset Infinity. La duración de su octava gala se extenderá previsiblemente hasta las 23:00 horas, dando paso entonces a un nuevo capítulo de la temporada 14 de ‘La que se avecina’.
El programa 8 de 'La Isla de las Tentaciones 9', hoy martes 18 de noviembre en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del octavo programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality va a vivir un giro histórico con el primer visionado para las solteras tras una noche de pasión y celos.
Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al día de esta nueva temporada presentada de nuevo por Sandra Barneda, adelantarte a lo que va a suceder esta noche en la Gala 8 y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
