¿Quién es la pareja que sustituye a Nieves y Lorenzo tras su expulsión de 'La Isla de las Tentaciones 9'?

'La Isla de las Tentaciones 9' ha dado un giro de tuerca a la recién lanzada edición con una expulsión disciplinaria por incumplimiento de las normas en la entrega de la elección de las citas. La pareja escogida para pagar esta dura penalización ha sido la formada por Nieves y Lorenzo.

Esta decisión no ha corrido a cargo de la organización del reality de Telecinco. En realidad, todos los participantes se encontraban en peligro, pues era entre sus miembros en quienes recaiga esa enorme responsabilidad de elegir a la pareja que debía ser eliminada fulminantemente.

Tanto los chicos como las chicas coincidieron en sus nombres, y Nieves y Lorenzo se han enfrentado, en consecuencia, a un final precipitado en 'La Isla de las Tentaciones 9'. Antes de abandonar, la pareja se ha reencontrado en una tensa hoguera, llamada 'La hoguera de las consecuencias', para repasar su breve paso por el programa y para tomar la gran decisión: ¿Cómo querían abandonar: juntos, solos o con un nuevo amor?

Pues bien, con la salida de Nieves y Lorenzo, una nueva pareja entra para suplir su hueco. Y antes de la confirmación de Telecinco, que se producirá en el capítulo de este miércoles, ya se ha filtrado que los sustitutos serán dos grandes conocidos de la anterior edición de 'La Isla de las Tentaciones': Álvaro Rubio y Mayeli Díaz.

En esta ocasión, irrumpen en la novena temporada como pareja. Álvaro volverá a repetir experiencia como concursante en pareja tras su paso por el reality de Telecinco junto a Alba García, a quién terminó siendo infiel con Erika, rompiendo definitivamente su relación al final de 'La Isla de las Tentaciones 8'.

Por otro lado, la explosiva Mayeli pasará de tentadora a pareja en 'La isla de las tentaciones 9'. Cabe recordar que protagonizó uno de los triángulos amorosos más sonados de la edición al conseguir que Tadeo cayese en la tentación dañando su relación con Sthefany para después iniciar una relación con Álvaro que se mantiene hasta ahora.