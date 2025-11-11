Gala 5 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Última hora de la primera hoguera y la decisión de Nieves y Lorenzo

En directo
La expulsión disciplinaria sin precedentes de Nieves y Lorenzo marcó la pasada gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'
La cuarta entrega de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ finalizó con la incógnita de saber cuál será la decisión final de Nieves, que se conocerá hoy martes. Será entonces cuando Nieves tendrá que tomar una determinación crucial en su relación: ¿Cómo desea abandonar la experiencia: sola, junto a su pareja o en compañía de un nuevo amor? Previamente, su novio dio a conocer ayer en su Hoguera de las consecuencias después de ser expulsado disciplinariamente junto a su pareja del programa, su firme propósito: «Yo me quiero ir con Nieves y quiero casarme con ella». Así, el almeriense asegura que no ha cambiado su decisión de casarse con su chica.
¿Quién es la pareja sustituta de Nieves y Lorenzo tras su expulsión de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
Este lunes asistíamos a la expulsión de Nieves y Lorenzo de forma disciplinaria después de que todas las parejas se saltaran las normas en la despedida y después de que todos los chicos y las chicas votaran quién debía ser la pareja expulsada.
Habrá que esperar al miércoles para conocer a la pareja sustituta pero como ya se publicó serán Álvaro y Mayeli de ‘La isla de las tentaciones 8’ los que ocupen su lugar. Más información en este enlace
¿Quiénes son todos los solteros y solteras tentadores de la novena edición?
LAS SOLTERAS:
• Cristina. 23 años. Auxiliar de enfermería. Las Palmas.
• Mara. 21 años. Opositora a policía. Alicante.
• Vita. 23 años. Estudiante de Administración y Finanzas. Etiopía/Girona.
• Soraya. 22 años. Administrativa. Madrid.
• Noelia. 26 años. Comercial. Málaga.
• Olatz. 27 años. Nutricionista. San Sebastián.
• Estefanía. 28 años. Azafata de vuelo. Madrid.
• Alba. 20 años. Profesora de baile. Málaga.
LOS SOLTEROS:
• Andrea. 33 años. Empresario. Italia/Madrid.
• Dairon. 25 años. Cantante y compositor. Alicante.
• Borja. 27 años. Coach biomecánico. Tenerife/Huelva.
• Aitor. 28 años. Administrativo. Barcelona.
• Calush. 26 años. Monitor de ocio y tiempo libre. Italia/Fuerteventura.
• Melchor. 22 años. Empresario de Eficiencia Energética. Valencia.
• Juanjo. 22 años. Opositor a policía. Alicante.
• Iñaki. 32 años. Empresario. Barcelona.
¿Quiénes son las parejas que siguen participando en la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones' tras la expulsión de Nieves y Lorenzo?
Las cuatro parejas de participantes que protagonizan la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones' tras la salida de Lorenzo y Nieves, y a la espera de que llegue una nueva pareja en la gala de mañana miércoles son: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Rodri y Helena y Darío y Almudena.
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy lunes la Gala 5 de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
‘La Isla de las Tentaciones 9’ estrenará su quinto programa este martes, 11 de noviembre, cuya emisión será reducida y limitada únicamente a la franja del access prime time. De esta forma, se anuncia su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mediaset Infinity. La duración de su quinta gala se prolongará hasta las 23:00 horas, dando paso entonces a un nuevo capítulo de la temporada 14 de ‘La que se avecina’.
El programa 5 de 'La Isla de las Tentaciones 9', hoy martes 11 de noviembre en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del quinto programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality va a vivir las explosivas primeras hogueras para las chicas tras la expulsión disciplinaria de Nieves y Lorenzo, sin precedentes en la historia del programa tras saltarse las normas.
Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al día de esta nueva temporada presentada de nuevo por Sandra Barneda, adelantarte a lo que va a ocurrir esta noche en la Gala 5 y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
