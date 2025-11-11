Gala 5 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Última hora de la primera hoguera y la decisión de Nieves y Lorenzo

La expulsión disciplinaria sin precedentes de Nieves y Lorenzo marcó la pasada gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'

La cuarta entrega de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ finalizó con la incógnita de saber cuál será la decisión final de Nieves, que se conocerá hoy martes. Será entonces cuando Nieves tendrá que tomar una determinación crucial en su relación: ¿Cómo desea abandonar la experiencia: sola, junto a su pareja o en compañía de un nuevo amor? Previamente, su novio dio a conocer ayer en su Hoguera de las consecuencias después de ser expulsado disciplinariamente junto a su pareja del programa, su firme propósito: «Yo me quiero ir con Nieves y quiero casarme con ella». Así, el almeriense asegura que no ha cambiado su decisión de casarse con su chica.