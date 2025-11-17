Castigo severo de la organización de 'La Isla de las Tentaciones' a Gilbert por su asalto a la villa de Claudia

'La Isla de las Tentaciones 9' ha estallado en el capítulo 7 que ha emitido Telecinco este lunes 17 de noviembre. El gran protagonista, Gilbert; para muchos, Christopher 2.0. En su primera hoguera, el joven ha visto a Claudia, su chica, besándose en el jacuzzi con Gerard, el tentador vip al que ha caído rendida en tiempo récord.

La reacción del mallorquín ha sido totalmente desmedida. Nada más ver la escena, ha cogido la mítica tablet, la ha cerrado y la ha lanzado al mar con todas sus fuerzas. Acto seguido, Gilbert ha emprendido una veloz carrera hacia la villa en la que se encuentra Claudia, marcándose un 'Montoya, por favor'.

Nadie del equipo de 'La isla de las tentaciones' ha sido capaz de detenerle y, finalmente, ha logrado asaltar la villa, protagonizando un careo con Claudia a voz en grito. Eso sí, las compañeras de la joven y los tentadores de la casa han intervenido a tiempo para que ambos no se pudieran juntar.

Sandra Barneda ha logrado reconducir la situación tras momentos muy tensos, y ha advertido a Gilbert de que su comportamiento rompiendo la tablet e incumpliendo las normas del programa tendrá consecuencias importantes. Ese castigo se dará a conocer al joven en la entrega de este martes, 18 de noviembre.

Recordemos que a Montoya se le sancionó en la pasada edición con un veto a poder ver las imágenes de Anita en la hoguera posterior a su infracción. Previsiblemente esta será la penalización que reciba Gilbert. Sin embargo, en su caso, se podría enfrentar a otra amonestación más (e incluso más dura) por su actitud con la tablet, elemento sagrado de 'La isla de las tentaciones'.