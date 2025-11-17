Gala 7 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Última hora de la primera hoguera y Gilbert fuera de control

Operación salvar 'GH 20' a costa de 'La Isla de las Tentaciones': Telecinco programa una emisión hoy lunes en late night

Tras el séptimo capítulo de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ Telecinco programa una entrega extra este lunes, 17 de noviembre con Ion Aramendi. La cadena ha decidido ofrecer una emisión adicional a modo de resumen con Ion Aramendi a los mandos. Se ofrecerá de 00:30 a 01:10 horas, en pleno late night, con un repaso de la última hora de la convivencia. A continuación, de 01:10 a 02:00 horas, se emitirá la señal en directo de la casa.