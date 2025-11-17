Gala 7 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Última hora de la primera hoguera y Gilbert fuera de control

En directo
Operación salvar 'GH 20' a costa de 'La Isla de las Tentaciones': Telecinco programa una emisión hoy lunes en late night
Tras el séptimo capítulo de ‘La Isla de las Tentaciones 9’ Telecinco programa una entrega extra este lunes, 17 de noviembre con Ion Aramendi. La cadena ha decidido ofrecer una emisión adicional a modo de resumen con Ion Aramendi a los mandos. Se ofrecerá de 00:30 a 01:10 horas, en pleno late night, con un repaso de la última hora de la convivencia. A continuación, de 01:10 a 02:00 horas, se emitirá la señal en directo de la casa.
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy miércoles la Gala 7 de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
‘La Isla de las Tentaciones 9’ con Sandra Barneda como presentadora emitirá su cuarto programa este lunes, 17 de noviembre, y se anuncia su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mediaset Infinity. La duración de su cuarta gala se prolongará durante todo el prime time y acabará la emisión a las 00:30 horas.
El programa 7 de 'La Isla de las Tentaciones 9', hoy lunes 17 de noviembre en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del séptimo programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality va a vivir el desenlace de la primera hoguera para los chicos, con un concursante saltándose las normas y perdiendo completamente los papeles en el visionado de imágenes.
Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al día de esta nueva temporada presentada de nuevo por Sandra Barneda, adelantarte a lo que va a ocurrir esta noche en la Gala 7 y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
